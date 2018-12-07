Президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции отметил опыт Тверской области по переходу на цифровое телевещание

Вопрос о развитии цифрового телевидения на территории России был задан Президенту РФ Владимиру Путину в ходе традиционной пресс-конференции главы государства 20 декабря. Первым регионом в стране, который перешёл на цифровое эфирное телерадиовещание в полном объёме, стала Тверская область.

Владимир Путин обратил внимание на необходимость обеспечения доступности цифрового телевидения в самых отдаленных территориях России.

«Когда мы обсуждаем и коллеги предлагают двигаться дальше по пути цифры, я задаю вопрос – а в маленькой деревушке не останется кто-то без телевидения? Договорились, что будем действовать очень аккуратно. Сейчас в Твери проходит такой эксперимент. Пока нареканий нет. Как мне докладывал Губернатор, он внимательно сам за этим смотрит, будут оказывать поддержку всем, кто нуждается», – сказал Президент.

Вопрос перехода тверского региона на цифровое вещание обсуждался на встрече Президента России Владимира Путина с Губернатором Тверской области Игорем Руденей 4 декабря 2018 года.

«Самое главное для нас – это обеспечить возможность перехода всем жителям Тверской области, вне зависимости от возраста и материального благополучия. Нами подготовлена программа по выплатам компенсаций гражданам по приобретаемым приставкам для цифрового телевидения», — сообщил Президенту Игорь Руденя.

В Тверской области уже более 780 жителей получили компенсации за приобретённое оборудование для приема цифрового телевидения. Общий объем средств, направленных гражданам, составил более 789 тыс. рублей. Всего в областном бюджете на2018-2019 годы на эти цели предусмотрено 6 млн рублей.

Компенсация предназначена гражданам, среднедушевой доход которых ниже полуторной величины прожиточного минимума, установленного в Тверской области. Это единовременная выплата в размере фактических понесенных затрат на приобретение оборудования в период с 1 сентября 2018 года до 30 июня 2019 года, но не более 1000 рублей.

В Тверской области более 1000 специально подготовленных волонтеров бесплатно помогают гражданам в установке оборудования для приема цифрового телевещания.

Запуск второго мультиплекса цифрового телевидения на территории Верхневолжья состоялся 9 ноября. Жителям доступны в высоком качестве 20 телеканалов.

Пресс-служба Правительства Тверской области