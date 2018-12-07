В Тверской области расширяются возможности для получения государственной поддержки сельхозпроизводителями

В Тверской области до 25 декабря продлены сроки приема документов от сельхозтоваропроизводителей, претендующих на получение господдержки на приобретение технологического оборудования для объектов молочного скотоводства и племенного молодняка сельскохозяйственных животных. Решение принято на заседании Правительства области, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

«Статус племенного хозяйства позволяет сельхозпроизводителям получать деньги не только из областного, но и федерального бюджета, поэтому надо проанализировать ситуацию и провести обучение для тех, кто хотел бы заниматься этим направлением – объяснить, как приобретать животных, как регистрировать, реализовывать, как зарегистрироваться в федеральном реестре племпредприятий», - отметил Игорь Руденя.

Решение будет способствовать увеличению поголовья сельскохозяйственных животных, улучшению их породного и качественного состава за счет приобретения в племенных организациях с государственной поддержкой. Также это позволит проводить техническую и технологическую модернизацию объектов молочного скотоводства.

На приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных в рамках единой субсидии в этом году предусмотрено 33,5 млн рублей из областного и федерального бюджетов.

На возмещение части затрат за приобретенное технологическое оборудование для объектов молочного скотоводства в этом году направлено 1,9 млн рублей из областной казны. Среди претендентов на получение поддержки - 5 хозяйств из Зубцовского, Бологовского, Бежецкого, Торжокского районов.

Пресс-служба Правительства Тверской области