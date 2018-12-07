190 спортсменов и 65 тренеров Тверской области получат единовременные выплаты за успехи на соревнованиях

65 тренеров и 190 спортсменов Тверской области, в том числе с инвалидностью, получат единовременное денежное вознаграждение за особые достижения на соревнованиях, прошедших в 2017 году. Вопрос о предоставлении выплат рассматривался на заседании Правительства региона, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

«В регионе обязательно должна быть система моральной и материальной мотивации спортсменов, которые достойно представляют Тверскую область на соревнованиях различного уровня», – считает Губернатор Игорь Руденя.

На предоставление выплат из бюджета региона направлено 3,4 млн рублей. По числу получателей денежного вознаграждения лидируют гребля на байдарках и каноэ, в том числе лодках «Дракон», джиу-джитсу, а также хоккей среди спортсменов с нарушениями слуха.

По уровню подготовки спортивного резерва и показателям в спорте высших достижений по итогам 2017 года тверской регион занимает 4 место в Центральном федеральном округе.

Единовременное денежное вознаграждение назначается ежегодно спортсменам Верхневолжья за призовые места в первенствах, кубках, на чемпионатах России, Европы, мира, Олимпийских, паралимпийских, сурдлимпийских играх в индивидуальной программе и командных дисциплинах. Размеры выплат — от 2,7 тыс. рублей до 600 тыс. рублей в зависимости от уровня соревнований, достоинства и количества полученных наград.

Пресс-служба Правительства Тверской области