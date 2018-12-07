В Тверской области дотации на сбалансированность местных бюджетов распределены по новой методике

В Тверской области распределено 218,4 млн рублей дотаций на сбалансированность местных бюджетов муниципальным образованиям региона. Решение принято на заседании областного Правительства под руководством Губернатор Игоря Рудени.

Дотации распределены по итогам оценки развития экономического потенциала муниципалитетов. Разработать новые критерии поручал глава региона.

«Наша цель – поощрение муниципалитетов не только с учетом финансовой дисциплины, но и показателей по развитию экономики. Будем направлять денежные средства тем муниципальным образованиям, которые демонстрируют экономический рост, позитивную демографию, развивают систему образования, занимаются привлечением инвесторов», – отметил Губернатор Игорь Руденя.

Для оценки развития экономического потенциала муниципалитетов определены восемь показателей. Это объемы инвестиций в основной капитал, продукции сельского хозяйства, отгруженных товаров, жилищного строительства. А также оборот розничной торговли, среднемесячная заработная плата, численность занятых в экономике и уровень безработицы. Минимальный размер дотации составил 1,2 млн рублей, максимальный – более 13,4 млн рублей.

При распределении средств муниципалитетам на 2018 год была проведена оценка развития экономического потенциала территорий за 2017 год.

Пресс-служба Правительства Тверской области