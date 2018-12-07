В Тверской области решаются вопросы газификации индустриального парка «MSB-Удомля»

В Тверской области ведется работа по развитию индустриального парка «MSB-Удомля», расположенного на территории Удомельского городского округа. В частности, решаются вопросы газификации территории, привлечения средств для строительства необходимой инженерной инфраструктуры.

«Необходимо обеспечить на территории региона условия для крупных инвестиционных проектов, которые дадут новые рабочие места во внебюджетной сфере, дополнительные налоговые отчисления», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Якорным резидентом индустриального парка является компания ЗАО «Агрохолдинг ЭкоРос», реализующая инвестиционный проект по созданию тепличного комплекса площадью 35 га для выращивания овощей и зелени. Предполагается, что тепличный комплекс станет одним из крупнейших в центральной России. В планах инвесторов также запустить производство биопротеина – кормовых биодобавок для животноводства. Потребность рынка в данной продукции составляет до 1,5 млн тонн в год.

Для успешной реализации инвестиционных проектов необходима газификация территории индустриального парка. Средства на строительство необходимой инженерной инфраструктуры планируется привлечь из Фонда развития моногородов. Для этого в связи с образованием Удомельского городского округа нужно внести изменения в соответствующее Распоряжение Правительства РФ. Необходимые документы уже направлены в Минэкономразвития России.

Сделать территорию индустриального парка более привлекательной, в том числе для иностранных инвесторов, позволит создание территории опережающего социально-экономического развития. Работа в этом направлении также ведется специалистами Министерства экономического развития Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области