Игорь Руденя принял участие в торжественном мероприятии в честь 75-летия Тверского суворовского военного училища

19 декабря Тверское суворовское военное училище отмечает 75-летие. В торжественном мероприятии, посвящённом этой дате, приняли участие заместитель Председателя Правительства России Юрий Борисов, Губернатор Тверской области Игорь Руденя, заместитель начальника центра управления повседневной деятельностью Национального центра управления обороной РФ Виталий Курбатов, заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами Российской Федерации Сергей Дронов, депутат Государственной Думы РФ Сергей Железняк, другие почётные гости, руководство, ветераны, воспитанники и выпускники училища.

«Суворовские училища нужны для того, чтоб со школьных лет молодые ребята получали стержень, чувство патриотизма, любви к Родине, которое пронесут через всю свою жизнь. Здесь воспитывается элита, основа российской армии – офицерский корпус», — сказал Юрий Борисов.

«Выпускники Калининского, а ныне Тверского суворовского училища не раз доказывали свой патриотизм и преданность стране, обеспечивая безопасность нашей Родины и борьбу с терроризмом в разных точках планеты. Мы гордимся тем, что среди выпускников училища, одного из лучших в нашей стране, есть выдающиеся военачальники, Герои Советского Союза и России. Сегодня о популярности учебного заведения говорит высокий конкурс при поступлении, который не ниже, чем на факультеты известных вузов страны»,— отметил Губернатор Игорь Руденя.

Преподавателям и ветеранам училища были вручены федеральные и региональные награды.

Тверское суворовское военное училище является старейшим из всех суворовских училищ России. Первый набор здесь состоялся в 1943 году. Первыми воспитанниками учреждения стали мальчики, чьи родители погибли в Великой Отечественной войне.

В 1945-м воспитанники учебного заведения прошли строем на Параде Победы в Москве. С тех пор лучшие тверские суворовцы традиционно становятся участниками торжеств на Красной площади 9 мая.

Всего за годы существования училища обучение в нём прошли свыше 15 тысяч ребят. Более 70 выпускников впоследствии стали генералами, двое удостоены звания Героя Советского Союза, шестеро — Героя России, один — звания Героя Социалистического труда.

За лучшие результаты в учебно-воспитательной работе училище 13 раз награждалось почётным переходящим призом Министерства обороны страны.

В разные годы в Тверском суворовском училище проходили обучение родственники знаменитых героев войны и государственных деятелей: внуки В.И. Чапаева и Маршала Советского Союза С.М. Буденного, И.В. Сталина, Н.С Хрущева, сыновья Героев Советского Союза летчиков Михаила Водопьянова, Николая Гастелло и другие.

Пресс-служба Правительства Тверской области