В Тверской области на реализацию инвестиционной программы «ТверьВодоканала» планируется направить почти 2 млрд рублей

19 декабря на заседании Правительства Тверской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя, была рассмотрена инвестиционная программа ООО «ТверьВодоканал» по строительству, модернизации и реконструкции централизованных систем водоснабжения и водоотведения Тверской области на 2019-2025 годы.

Уже в 2019 году планируется интегрировать в структуру предприятия водоканалы 15 городов Тверской области, входящих в бассейн реки Волги.

«Мы сможем создать общий ремонтный фонд, систему подготовки сотрудников и специалистов, вести более сбалансированную тарифную политику. Это необходимо, чтобы повысить качество водоснабжения и водоотведения в населённых пунктах», – отметил Игорь Руденя.

Общий объем средств инвестиционной программы составит почти 2 млрд рублей. Это собственные средства предприятия, инвестиционная составляющая в тарифе, плата за подключение. Также часть мероприятий программы планируется реализовать за счет участия в федеральных проектах «Чистая вода» и «Оздоровление Волги».

Программой предусмотрено строительство и реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения, водозаборных узлов и станций водоочистки, реконструкция очистных сооружений.

Планируется, что инвестиционная программа «ТверьВодоканала» обеспечит дополнительные мощности для подключения новых потребителей, в том числе промышленных, позволит улучшить качество воды и очистки сточных вод, снизить аварийность на сетях, обеспечить комплексное развитие системы учета воды.

Пресс-служба Правительства Тверской области