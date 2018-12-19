Тверская область вошла в ТОП-20 медиарейтинга за ноябрь в контексте «майского указа» Владимира Путина

Тверская область оказалась в числе регионов, которые чаще всего упоминались в СМИ в контексте исполнения «майского указа» президента Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте компании «Медиалогия», опубликовавшей рейтинг за ноябрь 2018 года.

В ноябре губернатор Игорь Руденя провел ряд совещаний, на которых рассматривались вопросы, связанные с различными направлениями «майского указа» главы государства и определением ответственных за их реализацию в регионе.

В частности, были рассмотрены мероприятия в рамках региональной госпрограммы в сфере здравоохранения на2019-2024 годы.

«Майский Указ Президента России Владимира Путина определяет основные приоритеты до 2024 года. Сегодня это главный стратегический документ для отраслей, которые входят в национальные проекты. Необходимо построить всю госпрограмму по здравоохранению на основе приоритетов, которые обозначены в Указе», – подчеркнул Игорь Руденя. Прежде всего, обозначил задача по снижению показателей смертности, обеспечению доступной и качественной медицинской помощи, в том числе жителям отдаленных населенных пунктов, ликвидацию кадрового дефицита в отрасли, усиление профилактической работы.

Как подчеркнул Игорь Руденя, основными направлениями работы должны стать обеспечение медицинских учреждений квалифицированными врачами, особенно узкими специалистами, проведение капитальных ремонтов, модернизация больниц и поликлиник, их оснащение современной аппаратурой, развитие высокотехнологичных медицинских услуг. Среди актуальных вопросов глава региона назвал также улучшение работы скорой медицинской и неотложной помощи, своевременное обеспечение жителей региона лекарствами.

Также в регионе была принята региональная программа в сфере обращения с коммунальными отходами, которая станет одним из инструментов реализации национального проекта «Экология», сформированного в соответствии с «майским указом» президента.

«Это исторический период – когда система в регионе переходит в серьезную стадию развития, упорядочиваются все места размещения полигонов, статус оператора», – прокомментировал Игорь Руденя решение областного правительства.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 47 700 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, сетевые издания.