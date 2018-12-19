В Тверской области новый собственник Торжокского вагонзавода намерен возобновить производство и погасить задолженность по заработной плате

При содействии Правительства Тверской области решён вопрос с новым собственником Торжокского вагоностроительного завода. Предприятие приобретено на публичных торгах холдингом «Транспортные компоненты» (ХТК) через дочернюю компанию КСК «Инвестиции». Приоритетами инвестора в ближайшее время станут возобновление в 2019 году производства промышленной продукции и урегулирование вопроса задолженности по заработной плате сотрудникам.

«Предприятие возобновит хозяйственную деятельность при участии большой инвестиционной группы, которая нам знакома по взаимодействию с Тверским вагоностроительным заводом. Эта деятельность будет связана с работой по пассажирскому подвижному составу. И что очень важно – планируем закрыть задолженность по заработной плате перед работниками завода», – прокомментировал тему Губернатор Игорь Руденя.

Ранее глава региона неоднократно заявлял о том, что Правительство Тверской области принимает активное участие в поиске инвестора, готового обеспечить стабильную работу и развитие Торжокского вагонзавода.

Основной специализацией Торжокского вагоностроительного завода является разработка и производство электропоездов, а также грузовых и специализированных вагонов локомотивной тяги. С 2016 завод находился в состоянии банкротства.

Холдинг «Транспортные компоненты» – компания, владеющая несколькими десятками предприятий, выпускающих детали для железнодорожного транспорта. Ключевым потребителем продукции компании является АО «Трансмашхолдинг», специализирующееся на создании подвижного состава для железнодорожного и городского рельсового транспорта.

На территории Тверской области, помимо Торжокского вагоностроительного завода, находятся девять производственных компаний, входящих в состав ХТК, а также один из крупнейших потребителей его продукции – Тверской вагоностроительный завод.

Пресс-служба Правительства Тверской области