СВЕТЛАНА МАКСИМОВА НА СЛЕТЕ ФЕРМЕРОВ

17 декабря по инициативе депутата Государственной Думы Светланы Максимовой в Кашинском районе Тверской области состоялся ежегодный Слет фермеров. Представители власти, бизнеса, банковского сообщества, сельхозпроизводители обсудили актуальные вопросы развития фермерских хозяйств, меры их государственной поддержки, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В слете приняли участие депутат Государственной думы РФ, вице-президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и кооперативов России, председатель некоммерческого партнерства «Союз фермеров Тверской области» Светлана Максимова, Министр сельского хозяйства Тверской области Дмитрий Куликов, заместитель Председателя Правительства Тверской области Андрей Наумов, представители регионального филиала АО «Россельхозбанк», АО «Росагролизинг», главы сельских поселений, более 80 фермеров и других сельхозтоваропроизводителей региона, а также представители Ассоциации фермеров Ярославской области.

По сообщению ГТРК «Тверь», общий настрой форума - позитивный, радость от встречи с коллегами, возможность обсудить волнующие многих проблемы. Среди тех, кто решил посвятить себя работе на селе, много молодых людей. Достаточно успешно работает в Бологое Алексей Трофимов. За 6 лет его хозяйство выросло от трёх до и 100 коров. Этому способствовало целый ряд факторов.

"Во-первых, это коммуникабельность, обязательно надо общаться, делиться опытом со своими коллегами-фермерами, органами власти, нашими уважаемыми депутатами, потому что совместно создаётся синергия и получается повышение эффективности в достижении своих целей", - отметил Алексей Трофимов, глава КФХ, Бологое.

По мнению Алексея, важными на сегодняшний день остаются вопросы выделения земельных участков для фермеров на льготных условиях, а также развитие грантовой поддержки хозяйств. Получив два высших образования, вернулась работать на село Юлия Гусева. Объединив работников фермерского хозяйства, сельских жителей и даже дачников, за два года удалось многое сделать в родной деревне.

"У нас уже работает творческая мастерская, где бесплатно занимаются с детьми и взрослыми. У нас работает досуговая комната, объединившая краеведческий центр, библиотеку и музыкальную гостиную Мы можем там проводить круглые столы, семинары по любым темам И сейчас мы начинаем обустройство спортивной комнаты", - рассказала Юлия Гусева, член КФК, Кашинский район.

На встрече представители тверского филиала АО «Россельхозбанк рассказали фермерам о возможностях льготного кредитования сельхозтоваропроизводителей, представители АО «Росагролизинг» - о возможностях технической и технологической модернизации хозяйств. Своим опытом развития фермерского хозяйства поделились фермеры из Кашинского района Верхневолжья и гости из Ярославской области.

"Самый главный вопрос, который у нас стоит - вернуть программу развития сельских территорий, я считаю, что это одно из основных. Чтобы его не просто вернуть, а сделать нацпроектом", - подчеркнула Светлана Максимова.