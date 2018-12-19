Губернатор Игорь Руденя и президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин обсудили реализацию проектов на территории Тверской области

18 декабря в Москве состоялась встреча Губернатора Тверской области Игоря Рудени и президента – председателя правления банка ВТБ Андрея Костина. Обсуждалась реализация на территории тверского региона проектов при участии ВТБ.

«Мы говорили о развитии в регионе МФЦ совместно с банком ВТБ и Почта Банком, что обсуждали ранее с нашими партнерами. Также речь шла об участии ВТБ как финансового института в проектах по строительству объектов на территории Тверской области, банк подтвердил свою заинтересованность. Самое главное – мы договорились о реализации благотворительных программ ВТБ в регионе в части возведения спортивных сооружений», – сообщил Игорь Руденя по итогам встречи.

Весной 2018 года Игорь Руденя и Андрей Костин в ходе встречи в Правительстве Тверской области достигли ряда договоренностей. В том числе о реализации совместного проекта по повышению доступности банковских услуг в отдаленных территориях Верхневолжья. Он предполагает развитие в Тверской области сети пунктов обслуживания граждан ПАО «Почта Банк», созданного группой ВТБ и ФГУП «Почта России».

Кроме того, банк выразил готовность рассматривать возможность инвестирования в проекты в сфере рекреации на территории Тверской области. Также было принято решение об увеличении в 2019 году объемов ипотечного кредитования ВТБ в регионе и расширении финансирования среднего и малого бизнеса.

Пресс-служба Правительства Тверской области