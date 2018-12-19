ЦЕНТРОБАНК ИНФОРМИРУЕТ: Объем вкладов жителей Тверской области вдвое превышает их кредитные обязательства

Объем вкладов жителей Тверской области вдвое превышает их кредитные обязательства

С начала 2018 года населению Тверской области выдано кредитов в размере 74,4 млрд рублей.

Как отмечают в Отделении Тверь Банка России, за январь-октябрь на потребительские нужды жителями региона получено 54,8 млрд рублей кредитов. Это в 1,4 раза больше показателей аналогичного периода прошлого года. На ипотечные жилищные кредиты пришлось 26,4% кредитного портфеля (19,6 млрд рублей). Годом ранее на отчетную дату объем кредитов на приобретение жилья составлял 12,7 млрд рублей (рост в 1,5 раза).

При этом рост совокупного объема вкладов жителей Тверской области к началу ноября составил 10,7%. Население хранит в банках региона 149,4 млрд рублей.