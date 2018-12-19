В Тверской области почти в два раза увеличат финансирование на развитие инфраструктуры и улучшение жилищных условий на селе

В 2019 году в Тверской области почти вдвое увеличат объемы государственной финансовой поддержки на развитие социальной инфраструктуры, улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности. Всего на эти цели направят свыше 88,6 млн рублей федеральных и областных средств – на 45,6 млн рублей больше, чем в 2018 году.

Губернатор Игорь Руденя одним из приоритетов комплексного развития АПК Тверской области назвал создание условий для комфортного проживания сельских жителей.

«При федеральной поддержке на селе продолжится развитие дорожной инфраструктуры и транспортного сообщения, укрепление материально-технической базы школ, клубов и библиотек, строительство фельдшерско-акушерских пунктов. Главная задача этой работы – обеспечить всем, кто трудится на земле, достойные условия жизни», – отметил Игорь Руденя в поздравлении с профессиональным праздником работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

В 2018 году для жителей сельских территорий введено и приобретено 1756 кв. м жилья – на 250,8 кв. м больше, чем в 2017-м, в том числе для молодых семей – 1324 кв. м, что на 214,7 кв. м больше, чем в прошлом году. В 2018-м улучшили жилищные условия 17 семей, в том числе 12 молодых. Кроме того, завершено строительство объектов газоснабжения общей протяженностью 16,5 км в Зубцовском, Калининском и Ржевском районах.

Эти мероприятия реализуются в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» госпрограммы по развитию сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы.

Пресс-служба Правительства Тверской области