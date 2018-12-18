В Твери на Digital Transformation Conf. 2018 обсуждают применение технологий цифровой экономики в бизнес-процессах

18 декабря в Твери проходит практическая конференция Digital Transformation Conf. 2018, посвященная применению технологий цифровой экономики в бизнес - процессах. Среди ее участников и гостей - тверские предприниматели, топ-менеджеры, представители органов исполнительной власти, специалисты, работающие в сфере цифровой экономики.

«В соответствии с Указом Президента России Владимира Путина, определяющим национальные цели и задачи развития нашей страны, поддержка занятости населения рассматривается в комплексе с развитием цифровой экономики, несырьевых отраслей промышленности и повышением производительности труда», – отметил Игорь Руденя на одном из заседаний Правительства Тверской области.

Ключевая идея конференции - стимулировать обмен опытом между тверскими компаниями в сфере внедрения и применения технологий цифровой экономики в бизнесе, таких как искусственный интеллект, машинное обучение, большие данные, квантовые вычисления, робототехника, виртуальная реальность, блокчейн и других.

Среди спикеров конференции – Министр экономического развития Тверской области Иван Егоров, руководитель направления «Робототехника и искусственный интеллект» ИТ-кластера фонда «Сколково» Павел Кривозубов, основатель КДФ и Medical Genomics Дмитрий Фомин, генеральный директор Tibbo Systems Виктор Поляков, генеральный директор Complex Systems Дмитрий Сытник, директор Альянс Норд-Авто Алексей Григорьев, менеджер по работе сцелевыми отраслями OMRON Андрей Шаверин и другие.

В программе конференции - панельная дискуссия «Цифровая трансформация Тверской области». Участники мероприятия обсудят, как меняется инфраструктура промышленного предприятия в условиях цифровой трансформации, как «умные» алгоритмы снижают операционные расходы и оптимизируют закупки, позволяя тем самым повысить эффективность бизнеса, и другие актуальные вопросы.

Пресс-служба Правительства Тверской области