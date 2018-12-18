С начала 2018 года получателями выплаты на первого ребёнка стали 1780 семей Тверской области

С начала текущего года 1780 семей Тверской области стали получателями ежемесячной выплаты на первого ребёнка. Новая мера социальной поддержки введена с 1 января 2018 года по инициативе Президента России Владимира Путина. Размер пособия в Тверской области составляет 10 625 рублей.

Улучшение демографической ситуации – одна из ключевых задач Правительства Тверской области.

«Это важное условие успешного развития экономики и социальной сферы региона. Для этого должна действовать эффективная система поддержки семьи, материнства, детства», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Право на получение пособия имеют семьи, в которых родился или усыновлён первый ребёнок после 1 января 2018 года. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать 16 тысяч 556 рублей 55 копеек на одного человека. Средства выплачиваются каждый месяц до достижения ребёнком 1,5 лет.

В 2018 году на эти цели предусмотрено 182,2 млн рублей из федерального бюджета. На сегодня получателям выплат уже направлено 133,2 млн рублей. В 2019 году размер выплаты составит 10 710 рублей. Объем средств федерального бюджета предусмотрен в размере 511,4 млн рублей.

С 2019 года по инициативе Губернатора Игоря Рудени в рамках работы по улучшению демографической ситуации в Тверской области вводятся новые меры поддержки материнства, семей с детьми.

Ежемесячная денежная выплата в размере 2 тыс. рублей будет предоставляться беременным женщинам, состоящим на диспансерном учете по беременности в медицинских учреждениях Тверской области. Еще одно нововведение – единовременная выплата на частичное погашение ипотечного кредита молодой семье до 25 лет при рождении первого ребенка.

В настоящее время в Тверской области предусмотрено около 40 видов социальных выплат для семей с детьми. На эти цели в 2018 году направлено 2,7 млрд рублей, из которых 1,8 млрд рублей – средства областного бюджета, более 930 млн рублей – федерального.

Пресс-служба Правительства Тверской области