В Тверской области обновленный музей А.С. Пушкина в Берново начинает сезон балов

С 20 декабря в музее А.С. Пушкина в селе Берново Старицкого района начинается сезон балов. В этом году в музее обновлено оборудование, проведено благоустройство территории в парке усадьбы Вульфов. Подпроект «Какая радость: будет бал!» реализован в рамках проекта «Сохранение и использование культурного наследия в России» совместно Международным банком реконструкции и развития, Министерством культуры России и Правительством Тверской области.

«Верхневолжье гордится своими музеями. Во многих из них собраны уникальные коллекции. Учреждения активно участвуют в культурной и просветительской деятельности, проводят яркие мероприятия и акции, внедряют новые формы работы. Они были и остаются центрами изучения и сохранения российской культуры, народного творчества и самобытных традиций региона», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В музее А.С. Пушкина современным звуковым и проекционным оборудованием оснащён бальный зал. Здесь также появилась стилизованная к первой четверти XIX века мебель, сделано новое оформление интерьера, продумана система экспонирования картин. Кроме того, приобретен электрогенератор, что позволит обеспечить работу музея в случае отключения электроэнергии.

Обустроена парковая зона: проведено благоустройство дорожек, установлены новые скамейки, садовые фонари на солнечных батареях и др. Все зоны составляют единый комплекс и дополняют друг друга, сохраняют облик уникальной усадьбы пушкинского времени.

Оборудование интерактивного пространства для проведения анимационных туристических программ позволило сотрудникам музея разработать и предложить посетителям новые экскурсии. Это игра-квест для 6-11 классов «Старинный замок был построен, как замки строиться должны…», интерактивная программа для всех возрастов «Во вкусе умной старины», экскурсия для начальных классов «В свете есть иное диво…».

Ежегодно в усадьбе Вульфов в Берново проходит Пушкинский праздник, приуроченный к дню рождения поэта. Работают развлекательные и концертные площадки, выставки, ярмарки, проходят театрализованные представления.

Александр Пушкин несколько раз посещал усадьбу Вульфов. Здесь были написаны «Цветок», «Анчар», «Роман в письмах», «Зимнее утро», отдельные фрагменты «Евгения Онегина».

Пресс-служба Правительства Тверской области