Тверское суворовское училище отметит 75-летие со дня основания

19 декабря 2018 года Тверскому суворовскому военному училищу исполняется 75 лет. В Твери пройдет торжественное мероприятие, посвященное этой дате.

«У Тверского суворовского военного училища большие традиции, в числе выпускников — многие выдающиеся военачальники и руководители государственного уровня. Для страны важно, что сегодня молодёжь растёт в правильном воспитании, это наш будущий «золотой фонд» государственной и военной службы. Перед вами стоит почётная задача — воспитывать кадры, которые будут защищать родину и развивать её», — отметил Губернатор Игорь Руденя на встрече с начальником училища Владимиром Ляховым в марте этого года.

Учреждение является старейшим учебным заведением из всех суворовских военных училищ.

Первый набор в Тверское (Калининское) суворовское училище состоялся в 1943 году. Первыми воспитанниками учреждения стали мальчики в возрасте 8-13 лет, чьи родители погибли в Великой Отечественной войне.

В 1945-м воспитанники учебного заведения прошли строем на Параде Победы в Москве. С тех пор лучшие тверские суворовцы традиционно становятся участниками торжеств на Красной площади 9 мая.

Всего за годы существования училища обучение в нём прошли свыше 15 тысяч ребят. Более 70 выпускников впоследствии стали генералами, двое удостоены звания Героя Советского Союза, шестеро — Героя России, один — звания Героя Социалистического труда.

За лучшие результаты в учебно-воспитательной работе училище 13 раз награждалось почётным переходящим призом Министерства обороны страны.

В разные годы здесь учились родственники знаменитых героев войны и государственных деятелей: внуки В.И. Чапаева и Маршала Советского Союза С.М. Буденного, И.В. Сталина, Н.С Хрущева, сыновья Героев Советского Союза летчиков Михаила Водопьянова, Николая Гастелло и другие.

Пресс-служба Правительства Тверской области