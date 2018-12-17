В Кашинском районе Тверской области состоялся ежегодный Слет фермеров Тверской области

17 декабря в Кашинском районе Тверской области прошел ежегодный Слет фермеров Тверской области. Представители власти, бизнеса, банковского сообщества, сельхозпроизводители обсудили актуальные вопросы развития фермерских хозяйств, меры их государственной поддержки. Приветственный адрес участникам мероприятия направил Губернатор Игорь Руденя.

«Сельское хозяйство является стратегически важной отраслью региональной экономики. Фермерские хозяйства и сельскохозяйственные кооперативы вносят достойный вклад в развитие агропромышленного комплекса, сохранение трудовых традиций нашего народа. Сегодня в рамках национальных проектов, разработанных по инициативе Президента России Владимира Путина, идет работа над формированием комплексной системы поддержки фермеров и развития сельхозкооперации. Тверская область примет активное участие в реализации обновленных мер поддержки», - отмечено в поздравительной телеграмме главы региона.

Среди участников Слета фермеров - депутат Государственной Думы РФ, вице-президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и кооперативов России, председатель некоммерческого партнерства «Союз фермеров Тверской области» Светлана Максимова, представители Правительства Тверской области, АО «Россельхозбанк», АО «Росагролизинг», главы сельских поселений, фермеры и другие сельхозтоваропроизводители региона, а также представители Ассоциации фермеров Ярославской области.

Обсуждались вопросы финансирования из федерального бюджета госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, меры государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей Тверской области в 2019 году, а также меры поддержки фермеров, предоставляемые в рамках АО «Корпорация МСП».

О льготном кредитовании сельхозтоваропроизводителей рассказали представители тверского филиала АО «Россельхозбанк», о возможностях технической и технологической модернизации хозяйств – АО «Росагролизинг». Своим опытом развития фермерского хозяйства поделились фермеры из Кашинского района Верхневолжья и гости из Ярославской области.

В 2018 году по сравнению с предыдущим годом, объем финансирования грантов, предоставленных начинающим фермерам и семейным фермам региона, увеличился на 20%. На эти цели было направлено более 68 млн рублей из областного и федерального бюджетов.

Всего за время действия данной программы в регионе на оказание грантовой поддержки фермерам было направлено 227 млн рублей, что позволило аграриям создать дополнительно 153 рабочих места, приобрести почти 800 голов скота, 35 тракторов, 84 единицы навесной и самоходной техники, провести реконструкцию 16 животноводческих помещений.

В целом за 2016 – 2018 годы на поддержку агропромышленного комплекса Тверской области было направлено около 7 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области