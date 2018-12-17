Тверской театр юного зрителя приглашает на новогодний спектакль

20 декабря в Тверском театре юного зрителя состоится премьера новогоднего спектакля по мотивам произведения Джанни Родари «Путешествие Голубой стрелы». Новогодние показы состоятся с 20 декабря 2018 года по 6 января 2019 года, затем спектакль войдёт в репертуар театра.

«Путешествие Голубой стрелы» – история об игрушках, которые сбегают из магазина Феи, чтобы подарить себя тем детям, у родителей которых нет денег на новогодние подарки. Это рассказ о справедливости, самоотверженности, взрослении и настоящей дружбе, веселое и трогательное повествование для зрителей самого разного возраста.

Автор инсценировки и режиссёр спектакля – Андрей Горбатый, известный по спектаклям «Алиса» и «Мёртвые души». Команда, работающая над произведением, является новым поколением театральных деятелей: это Александр Якунин (художник-постановщик), Александр Малышев (видеохудожник), Маргарита Красных (хореограф). Композитором выступил Андрей Дидик, который удивит зрителей нестандартным решением – специально для премьерного спектакля написаны композиции в стиле рок.

В сентябре 2018 года Тверской театр юного зрителя стал участником обменных гастролей, представив свои постановки в Саратове. Всего в проекте приняли участие 27 детских и юношеских театров страны. Мероприятия организованы в рамках федеральной программы «Большие гастроли», которая действует с 2014 года.

2019 год объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом театра. В Тверской области его торжественное открытие состоялось 13 декабря в Кимрском театре драмы и комедии.Профессиональные театры региона планируют подготовить в этот год 32 новых спектакля и принять участие в проекте «Театр в глубинку» - коллективы посетят все города и районные центры Верхневолжья с лучшими спектаклями своего репертуара.

В 2019 году продолжится работа по улучшению материально-технической базы театров региона. Планируется закупка мультимедийных сценических комплексов, светодиодных экранов, акустического оборудования. На поддержку творческой деятельности и техническое оснащение Театров юного зрителя и кукол из федерального и регионального бюджета на 2019 год предусмотрено направить около 16 млн рублей, театров малых городов - Вышневолоцкого драматического театра и Кимрского театра драмы и комедии - 11,5 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области