Более 13 млн рублей планируется направить на ремонт и закупку оборудования для учреждений спорта Тверской области в 2019 году

В 2019 году на развитие материально-технической базы спортшкол и спортивных комплексов Тверской области планируется направить более 13 млн рублей. Вопрос обсудили на заседании Бюджетной комиссии под руководством Губернатора Игоря Рудени.

Развитию массового спорта уделяется особое внимание в работе регионального Правительства. По мнению Игоря Рудени, важно в первую очередь обеспечить условия для занятий спортом детей и молодёжи, независимо от места проживания и доходов семьи.

Свыше 9,5 млн рублей в 2019 году предусмотрено на закупку оборудования и ремонт ледовых комплексов «Юбилейный» и «Кристалл» в Твери, «Арктика» в Кимрах, «Старица». Порядка 3,6 млн рублей заложено на проведение ремонтных работ в здании школы олимпийского резерва по видам гребли и бассейна «Дельфин» в областной столице.

Финансирование в объёме 1,1 млн рублей запланировано по программе «Доступная среда». В ледовом комплексе «Кристалл» предполагается обустроить для людей с инвалидностью входную группу и санитарные комнаты, в спортивно-адаптивной школе — закупить оборудование, инвентарь и экипировку.

На развитие базовых видов спорта в регионе в 2019 году планируется направить более 7,4 млн рублей. Субсидии будут предоставлены спортшколам олимпийского резерва по видам гребли, единоборств, по боксу и кикбоксингу, хоккею, футболу, по игровым и ледовым видам спорта, а также спортино-адаптивной школе, школам №1 и №2. Средства предназначены на подготовку спортсменов для сборных команд России.

В 2019 году статус базовых видов спорта в Тверской области будет присвоен 16 дисциплинам. Это наиболее перспективные для развития спорта высших достижений направления, которые получают дополнительное финансирование из федерального бюджета.

В частности, впервые в перечень базовых видов спорта включат футбол, волейбол, баскетбол. Новыми базовыми дисциплинами для региона также станут каратэ, спорт глухих и конькобежный спорт. Кроме того, в список войдут лёгкая атлетика, лыжные гонки, хоккей, бокс, дзюдо, спортивная борьба, фигурное катание, гребля на байдарках и каноэ, джиу-джитсу, гребной спорт. В настоящее время базовыми видами спорта занимаются более 120 тысяч жителей региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области