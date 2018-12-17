Объем инвестиций в экономику Тверской области в 2018 году составил более 13 млрд рублей

В 2018 году в Тверской области реализованы или находятся в стадии завершения 13 крупных инвестиционных проектов с объемом инвестиций более 13 млрд рублей. Общее количество создаваемых рабочих мест составляет свыше 1,7 тысячи.

«Необходимо обеспечить на территории региона условия для крупных инвестиционных проектов, которые дадут новые рабочие места во внебюджетной сфере, дополнительные налоговые отчисления», – поставил задачу в сфере инвестиционной политики Губернатор Игорь Руденя.

Правительство Тверской области оказывает финансовую, административную, инфраструктурную и информационную поддержку при реализации инвестпроектов. Для привлечения новых партнеров создан инвестиционный портал Верхневолжья http://tverinvest.ru/

В настоящее время в Тверской области завершена реализация 6 инвестпроектов с общим объемом вложений свыше 3,4 млрд рублей. Создано 669 рабочих мест, в том числе 158 – на ООО «Коралл», который реализовал проект по строительству свиноводческого комплекса на 270 тыс. голов в Бежецком районе.

В числе крупных инвесторов 2018 года – АО «Тандер». Более 2 млрд рублей составили вложения компании в создание предприятия по производству продуктов питания на территории Твери.

ОАО «Сибур-ПЭТФ» провел реконструкцию очистных сооружений промышленных стоков на территории областного центра на сумму 226 млн рублей. ООО «Гекса - нетканые материалы» обеспечил развитие автоматизированного производства одноразовых хирургических комплектов, одежды и белья из многослойных нетканых материалов собственного производства в Торопецком районе. Инвестиции составили 768,4 млн рублей, из них 300 млн рублей – средства федерального Фонда развития промышленности.

АО «Лихославльавтодор» вложило 110 млн рублей в строительство ангара для производства и хранения железобетонных конструкций и изделий в Лихославльском районе. ООО «Любятино-1» инвестировало 100 млн рублей в строительство завода по производству биотоплива из древесины в Нелидовском районе. ЗАО «Группа компаний С7» направило 221,2 млн рублей на реконструкцию Вышневолоцкого кирпичного завода.

В стадии завершения находятся 7 инвестиционных проектов с общим объемом вложений 9,8 млрд рублей. Количество создаваемых рабочих мест составляет более 1000.

Это инвестпроект ООО «Интернет Логистика» (группа компаний OZON.ru) по строительству 4-й очереди операционно-логистического комплекса интернет-магазина OZON.ru. Заявленный объем инвестиций – 2 млрд рублей. В числе других крупных проектов – строительство центра обработки данных в Удомельском городском округе. Инвестором выступило АО «Концерн Росэнергоатом», вложения составили более 5,8 млрд рублей.

АО племзавод «Заволжское» заявил на 2018 год проект реконструкции здания цеха убоя скота и мясопереработки в Калининском районе. В его реализацию уже вложено 365 млн рублей, всего запланировано 568 млн рублей инвестиций. ООО «Каменка» развивает в Кувшиново производство биаксиально-ориентированных полипропиленовых (БОПП) пленок, на эти цели направлено 420 млн рублей.

В настоящее время в Тверской области общий перечень инвестпроектов, заявленных к реализации в разных отраслях экономики, включает 59 позиций. Объем инвестиций до 2028 года составляет 444,9 млрд рублей, количество создаваемых рабочих мест – более 21,2 тысячи.

Справочно: В 2017 году в регионе реализовано 11 значимых инвестиционных проектов, в результате которых введены в эксплуатацию объекты промышленности, сферы торговли и услуг, инфраструктуры, производственные мощности. Объем вложенных инвестиций в реализованные проекты составил 13,2 млрд рублей, создано 1617 рабочих мест.

Пресс-служба Правительства Тверской области