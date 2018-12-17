График отключения электроэнергии на территории Конаковского района в рамках проведения Учений по отработке взаимодействия и устранения массовых нарушений на электросетевых объектах Тверской области

posted by Максим Малахов on пн, 12/17/2018 - 11:50

 

с 17 по 21 декабря 2018г.


п/п

Дата

Время

Населенный пункт

  
 
 

1

17.12.2018

7:00-18:00

д. Белавино д. Шумново .

  

2

18.12.2018

7:00-18:00

д.Концово, с.Завидово ул.Ленинградская

  

3

19.12.2018

7:00-18:00

г. Конаково ул. Боровая, ул. Луговая, ул. Цветочная, ул. Молодежная.

  

4

20.12.2018

7:00-18:00

д. Белавино д. Шумново .

  

5

21.12.2018

7:00-18:00

д. Белавино д. Шумново .

  

6

21.12.2018

7:00-18:00

д.Концово, с.Завидово ул.Ленинградская

  

 

 

  • Более подробную информацию об отключениях в крупных населенных пунктах уточняйте в ЕДДС района