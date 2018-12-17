График отключения электроэнергии на территории Конаковского района в рамках проведения Учений по отработке взаимодействия и устранения массовых нарушений на электросетевых объектах Тверской области

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
с 17 по 21 декабря 2018г.
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№
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Дата
|
Время
|
Населенный пункт
|
1
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17.12.2018
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7:00-18:00
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д. Белавино д. Шумново .
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2
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18.12.2018
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7:00-18:00
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д.Концово, с.Завидово ул.Ленинградская
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3
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19.12.2018
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7:00-18:00
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г. Конаково ул. Боровая, ул. Луговая, ул. Цветочная, ул. Молодежная.
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4
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20.12.2018
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7:00-18:00
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д. Белавино д. Шумново .
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5
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21.12.2018
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7:00-18:00
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д. Белавино д. Шумново .
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21.12.2018
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7:00-18:00
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д.Концово, с.Завидово ул.Ленинградская