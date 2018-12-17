В Тверской области расчищено более 12 тыс. га просек линий электропередачи в ходе учений энергетиков

В Тверской области подходят к завершению масштабные учения ПАО «Россети», направленные на повышение надежности электроэнергетического комплекса региона. На сегодняшний день выполнена расчистка более 12,2 тыс. га трасс воздушных линий электропередачи 6-10 кВ и 35-110 кВ, проведено расширение просек на более 1 тыс. га.

Учения проходят при поддержке Правительства региона.

«Это важное событие, которое не имеет аналогов в истории региона. Невозможно преувеличить его социально-экономический эффект. После мероприятий повысится устойчивость электроснабжения, улучшится работа социальных учреждений. Это также повышение привлекательности нашей территории для инвестиций», – отметил Губернатор Игорь Руденя в день старта учений 22 сентября 2018 года.

С начала учений реконструировано свыше 516 км линий электропередачи 6-10 кВ. Произведена замена «голых» проводов на самонесущие изолированные, установлено 9575 новых железобетонных опор. В ходе устранения аварийных дефектов на территории региона произведена выправка более 2000 опор, замена 1738 опор и 3643 изоляторов воздушных линий. Дополнительно повалено более 29 тыс. деревьев, отремонтированы 382 трансформаторные подстанции.

Работы, которые выполняют энергетики, позволят снизить аварийность на сетях, минимизировать риски возникновения перебоев в электроснабжении из-за неблагоприятных погодных условий.

В ходе учений проводятся контролируемые отключения линий электропередачи. Это связано с обеспечением безопасности жителей и специалистов, ведущих работы. График отключений согласован с администрациями муниципальных образований, ознакомиться с ним можно в ЕДДС каждого района. Также действует бесплатная «Прямая линия» ПАО «МРСК Центра» 8-800-50-50-115.

Всего в учениях задействовано более 5000 сотрудников из 20 филиалов МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья. В мероприятиях по расширению просек вместе с энергетиками ПАО «Россети» участвуют специалисты ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес», лесники и лесозаготовители. Работы запланированы на территории всех 11 лесничеств Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области