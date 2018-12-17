17 декабря в Кашинском районе Тверской области проходит ежегодный Слет фермеров Тверской области. Представители власти, бизнеса, банковского сообщества, сельхозпроизводители обсудят актуальные вопросы развития фермерских хозяйств, меры их государственной поддержки.

«В Тверской области необходимо наращивать поддержку сельских территорий, развивать производственную инфраструктуру. Это необходимо, чтобы село развивалось и крепло, чтобы молодёжь оставалась жить и работать в родном регионе», — считает Губернатор Игорь Руденя.

В мероприятии принимают участие депутат Государственной думы РФ, вице-президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и кооперативов России, председатель некоммерческого партнерства «Союз фермеров Тверской области» Светлана Максимова, представители Правительства Тверской области, АО «Россельхозбанк», АО «Росагролизинг», главы сельских поселений, фермеры и другие сельхозтоваропроизводители региона, а также представители Ассоциации фермеров Ярославской области.

Участники обсудят вопросы финансирования из федерального бюджета госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, меры государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей Тверской области в 2019 году, а также меры поддержки фермеров, предоставляемые в рамках АО «Корпорация МСП».

О льготном кредитовании сельхозтоваропроизводителей расскажет руководство тверского филиала АО «Россельхозбанк», о возможностях технической и технологической модернизации хозяйств – представители АО «Росагролизинг». Своим опытом развития фермерского хозяйства поделятся фермеры из Кашинского района Верхневолжья и гости из Ярославской области.

В 2018 году в Тверской области было направлено более 68 млн рублей из областного и федерального бюджетов на предоставление грантовой поддержки начинающим фермерам и на развитие семейных животноводческих ферм.

В 2017 году участниками программы стали 6 крестьянско-фермерских хозяйств, 6 начинающих фермеров, 3 семейные животноводческие фермы. Объем грантовой поддержки составил 52,9 млн рублей.

Всего за время действия данной программы в регионе на оказание грантовой поддержки фермерам было направлено 227 млн рублей, что позволило аграриям создать дополнительно 153 рабочих места, приобрести почти 800 голов скота, 35 тракторов, 84 единицы навесной и самоходной техники, провести реконструкцию 16 животноводческих помещений.

Пресс-служба Правительства Тверской области