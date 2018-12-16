Игорь Руденя в 77-ю годовщину освобождения Твери от немецко-фашистских захватчиков возложил цветы к стеле «Тверь – город воинской славы»

16 декабря в Твери проходят торжества в честь 77-й годовщины со дня освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков. В мероприятиях принимают участие ветераны Великой Отечественной войны, Губернатор Тверской области Игорь Руденя, председатель Законодательного собрания региона Сергей Голубев, депутаты Государственной Думы РФ Сергей Веремеенко и Светлана Максимова, главный федеральный инспектор по Тверской области Игорь Жуков, молодежь, жители и гости города.

На площади Пушкина в Твери состоялась церемония возложения цветов к стеле «Тверь – город воинской славы». Участники почтили минутой молчания память солдат, павших в годы Великой Отечественной войны.

Памятные мероприятия в Твери начались в 8:00. В тверских храмах состоялись панихиды по воинам, отдавшим жизнь за Отечество.

«Мы преклоняемся перед храбростью защитников, освободителей и жителей Калинина. Говорим «спасибо» ветеранам за мирную жизнь, за бескорыстную любовь к Родине и самоотверженное служение своей стране. Их подвиг – лучший пример для молодёжи города воинской славы Твери и всей Тверской области», – отмечено в поздравлении главы региона с Днём освобождения Калинина.

В настоящее время в Твери проживают трое ветеранов-освободителей города. Они приглашены на торжественные мероприятия в честь Дня освобождения города.

16 декабря также запланированы церемонии возложения цветов и митинги у Смоленского воинского захоронения, на мемориальных комплексах в поселках Элеватор, Большие Перемерки, Сахарово, у памятника экипажу Степана Горобца на Комсомольской площади, на Черкасском воинском захоронении и других площадках.

В полдень на площади у Обелиска Победы стартует митинг с участием ветеранов, руководства области и города, жителей и гостей Твери. Здесь же состоится возложение цветов, прохождение торжественным маршем войск тверского гарнизона и юнармейцев.

В Городском саду и ДК «Химволокно» запланированы праздничные концерты. На Театральной площади с 10:00 до 16:00 развернется выставка военной техники.

На большом экране на улице Трехсвятская организована трансляция видеороликов с рассказами школьников и горожан о подвигах родных и показ фильма «Прощаться не будем» Павла Дроздова о Калинине в годы Великой Отечественной войны. В 19:00 начнётся специальный показ «Прощаться не будем» на телеканале «Тверской проспект-Регион». На XI фестивале российских фильмов «Липецкий выбор» в декабре 2018 года фильм «Прощаться не будем» взял приз зрительских симпатий.

В 18:45 на площади Победы в Твери пройдет молодежная акция «Свеча памяти». Ожидается, что в ней примут участие около 100 человек. Праздник завершится в 19:00 фейерверком.

В преддверии знаковой даты в муниципальных учреждениях культуры, образования, спорта прошли уроки мужества и патриотического воспитания, выставки, встречи с ветеранами и виртуальные экскурсии по местам боевой славы. Охват участников составил около 3000 человек.

Справочно: Немецкое командование отводило особое значение Калинину как крупному промышленному и транспортному узлу, который планировалось использовать для дальнейшего наступления на Москву, Ленинград и северо-восток европейской части СССР.

Враг вплотную подступил к городу 13 октября 1941 года. Город обороняли части 5-й и 256-й стрелковых дивизий, школы младших лейтенантов и истребительные батальоны. 14 октября противнику удалось захватить город. На протяжении всего периода оккупации в Калинине и в непосредственной близости от него велись бои, сам город находился на военном положении.

19 октября 1941 года был образован Калининский фронт, первоначально в составе 22-й, 29-й, 30-й, а через несколько дней – 31-й армий. Командующим фронтом был назначен генерал-полковник И.С.Конев.

5 декабря 1941 года войска Калининского фронта перешли в героическое наступление. 16 декабря Калинин был полностью очищен от фашистских оккупантов и стал первым областным центром, освобождённым от захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

Пресс-служба Правительства Тверской области