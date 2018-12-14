Предложения Тверской области в рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса одобрены Минэкономразвития России

Минэкономразвития России одобрило предложения Тверской области по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» в рамках Стратегии 2024. Региональную составляющую нацпроекта презентовали представители Министерства экономического развития Тверской области на VIII Всероссийской конференции «Развитие системы инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» в Челябинске.

Создание условий для развития предпринимательства, стимулирование деловой активности, поддержка инвестиционных процессов в региональной экономике — в числе приоритетных направлений для областного Правительства.

«Нас, прежде всего, интересует развитие предпринимательства в тех отраслях, которые вносят весомый вклад в экономику региона. В первую очередь это создание рабочих мест во внебюджетной сфере», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В рамках нацпроекта на уровне региона предусмотрено принятие переходных налоговых режимов для малого и среднего бизнеса, продление на 2019-2020 годы моратория на проведение плановых проверок, упрощение доступа к льготному финансированию, особые меры поддержки для представителей «социального предпринимательства», реализация комплексных программ развития сельскохозяйственной кооперации. Также в числе мероприятий регионального блока нацпроекта — работа по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса.

На реализацию этих направлений в 2019 году в Тверской области предусмотрено 418,6 млн рублей, из них 406 млн рублей из федерального бюджета, 12,6 млн рублей из региональной казны.

Кроме того, Тверская область впервые подала заявку на привлечение средств федерального бюджета для создания промышленных парков. На эти цели регион рассчитывает получить около 1,5 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области