28 контрактов заключили тверские компании с иностранными партнёрами в 2018 году

В 2018 году 38 тверских предприятий представили свои товары и услуги на зарубежных рынках в ходе бизнес-миссий в Казахстан, Сербию, Армению, Латвию, страны Бенилюкса, Узбекистан. Заключено 28 контрактов между тверскими компаниями и иностранными партнёрами.

Контракты предполагают поставку товаров от предприятий региона, в частности, мебели и керамики в Казахстан, Армению и Беларусь. Прорабатывается вопрос о сертификации кондитерской продукции Верхневолжья для выхода на европейский рынок.

Проведение бизнес-миссий является одним из инструментов продвижения тверской продукции, развития международного сотрудничества в экономике и привлечения инвестиций.

«Необходимо обеспечить на территории региона условия для крупных инвестиционных проектов, которые дадут новые рабочие места во внебюджетной сфере, дополнительные налоговые отчисления», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Одна из недавних бизнес-миссий – в Узбекистан – организована региональным Министерством экономического развития. Представители четырех предприятий Верхневолжья ознакомились с работой зарубежных предприятий и провели деловые встречи с местными производителями.

Свою продукцию представили АО «Исток» (ветросолнечные установки), ООО «Электронные технологии» (электронные изделия для нефтегазового комплекса), ИП Калугина Светлана Геннадьевна (металлоконструкции для сада и огорода), ИП Скобцова Галина Викторовна (детские товары).

В планах на 2019 год – бизнес-миссии в Азербайджан, Венгрию, ЮАР, Армению, КНР, Эстонию, ОАЭ, Беларусь, Казахстан, а также участие в выставках For Arch, Hannover Messe, ANUGA 2019, Die&MouldChina, Продэкспо, Мосбилд, Мир детства и WorldFood.

В этом году представители Верхневолжья приняли участие в двух международных выставках: «БУДПРАГРЭС-2018» в Беларуси, а также «InternationalTechnicalFair ITF 2018» в Болгарии, по итогам которой тверское предприятие ООО «Элтех» удостоено золотой медали.

В 2017 году бизнесмены региона побывали в Австрии, Вьетнаме, Армении, стали участниками международных выставок «FOR ARCH» в Чехии, Mashex Moscow и «ПЕТЕРФУД-2017».

Пресс-служба Правительства Тверской области