В Тверской области льготным категориям граждан выдано 1579 путевок на санаторно-курортное лечение

1579 путевок закуплено Тверским отделением Фонда социального
страхования РФ для льготных категорий граждан в санатории Тверской и
Самарской области, Краснодарского и Ставропольского края. Дети-инвалиды
получили 310 путевок с сопровождением.
Больше всего путевок было выдано в санаторий «Митино» (Тверская
область) – 461 путевка, санаторий «Кашин» (Тверская область) – 367 путевок,
санаторий «Аква Лоо» (г. Сочи, Краснодарский край) – 225 путевок, санаторий
«Русь» (г. Геленджик, Краснодарский край) – 210 путевок, санаторий
«Карачарово» (Тверская область) – 160 путевок.
В 2018 году для обеспечения льготных категорий граждан путевками на
санаторно-курортное лечение Тверскому региону было выделено 35,1 млн рублей.
Средства на обеспечение путевками распределяются по регионам России
пропорционально числу льготников, которые от этой услуги не отказались. В
Тверской области их количество в текущем году составляет 20,1%.
Реальные объемы финансирования позволяют обеспечивать путевкой
одного человека не чаще одного раза в три года. Поэтому Фонд социального
страхования при обеспечении граждан путевками соблюдает принцип очередности
(по дате подачи заявления), что позволяет обеспечить равный доступ граждан к
санаторно-курортному лечению.
Информация
ГУ – Тверского регионального отделения
Фонда социального страхования РФ