В Тверской области льготным категориям граждан выдано 1579 путевок на санаторно-курортное лечение

1579 путевок закуплено Тверским отделением Фонда социального

страхования РФ для льготных категорий граждан в санатории Тверской и

Самарской области, Краснодарского и Ставропольского края. Дети-инвалиды

получили 310 путевок с сопровождением.

Больше всего путевок было выдано в санаторий «Митино» (Тверская

область) – 461 путевка, санаторий «Кашин» (Тверская область) – 367 путевок,

санаторий «Аква Лоо» (г. Сочи, Краснодарский край) – 225 путевок, санаторий

«Русь» (г. Геленджик, Краснодарский край) – 210 путевок, санаторий

«Карачарово» (Тверская область) – 160 путевок.

В 2018 году для обеспечения льготных категорий граждан путевками на

санаторно-курортное лечение Тверскому региону было выделено 35,1 млн рублей.

Средства на обеспечение путевками распределяются по регионам России

пропорционально числу льготников, которые от этой услуги не отказались. В

Тверской области их количество в текущем году составляет 20,1%.

Реальные объемы финансирования позволяют обеспечивать путевкой

одного человека не чаще одного раза в три года. Поэтому Фонд социального

страхования при обеспечении граждан путевками соблюдает принцип очередности

(по дате подачи заявления), что позволяет обеспечить равный доступ граждан к

санаторно-курортному лечению.

Информация

ГУ – Тверского регионального отделения

Фонда социального страхования РФ