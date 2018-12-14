В Тверской области заработала новая система электронной записи к врачу

В Тверской области в тестовом режиме заработала новая система электронной записи к врачу. Теперь записаться на прием к медицинскому специалисту можно с помощью сервиса «Электронная регистратура» medregtver.ru.

«Внедрение цифровых технологий в сферу здравоохранения должно стать инструментом повышения качества оказания медицинской помощи, способствовать росту удовлетворенности жителей услугами здравоохранения», - считает Губернатор Игорь Руденя.

«Электронная регистратура» позволяет записаться на прием к врачам центральных районных больниц, поликлиник и больниц города Твери, учреждений родовспоможения, диспансеров, станций «Скорой медицинской помощи», стоматологических поликлиник и областных больниц - детской и взрослой. Сделать это можно как через интернет, так и в самой поликлинике – через информационный киоск (информат) и регистратуру. Действовавший ранее информационный региональный портал записи на прием к врачу Mobimed прекратил свою работу.

В «Личном кабинете» нового сервиса пациент сможет увидеть все свои данные. Сюда будут стекаться результаты анализов, обследований и заключений специалистов.

Создание «Электронной региональной регистратуры» является одним из этапов внедрения Единой региональной медицинской информационной системы, которая в полном объеме должна заработать к 2024 году. К этому моменту абсолютно все медицинские учреждения Тверской области, в том числе ВОПы и ФАПы в отдаленных деревнях будут объединены в единую информационную сеть.

В медицинских учреждениях будут созданы автоматизированные рабочие места для врачей и среднего медицинского персонала. Все данные будут поступать в Центр обработки данных. Доступ к ним будут иметь не только медицинские организации Тверской области, но и федеральные структуры, такие как Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд социального страхования, Пенсионный фонд, федеральные нозологические регистры и т.д. Доступ к своим данным через личный кабинет «Мое здоровье» на портале Госуслуг получит каждый пациент.

Внедрение единой медицинской информационной системы открывает большие возможности не только для пациента, но и для врача, который получает доступ к информации по истории заболеваний и обследований пациента, возможность записи пациента на повторный прием. Кроме того, за счет ведения электронного документооборота значительно сократится количество бумажных носителей.

Особое внимание будет уделено защите информации. Единая информационная система будет оснащена модулями безопасности в соответствии с нормативами. Предполагается постепенно включить в единую информационную систему частные центры и клиники.

Пресс-служба Правительства Тверской области