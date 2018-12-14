ГЕРОИ ЮБИЛЕЙНОГО КОНКУРСА



Свершилось! 7 декабря в районном ДК «Современник» прошла финальная церемония вручения премии районного муниципального конкурса «Человек года-2018». Конкурс проходил в Конаковском районе в пятый раз, и организаторы очень хорошо постарались, чтобы феерия праздника в этот юбилей била ключом.

Всего на конкурс «Человек года» в этот раз было представлено 62 заявки на 10 номинаций. Средний конкурс составил, таким образом, 6 человек на 1 номинацию. И в каждой из номинаций необходимо было выбрать трех финалистов и одного-единственного победителя. Глава Конаковского района Людмила КОЗЛОВА в приветственном слове отметила, что экспертным группам было непросто выбрать лучших из лучших, но это получилось сделать, и в этот день на сцену вышли действительно лучшие люди района, которые оставили яркий след в жизни нашего муниципального образования в уходящем году. Поэтому организаторы сделали все, чтобы этот день был воспринят как большой и жизнерадостный праздник.

Не обошлось без сюрпризов. В номинации «СОБЫТИЕ ГОДА» вручен дополнительно учрежденный ГРАН-ПРИ за проведение в Конаковском районе гастрофестиваля «Верещагин СЫРFEST». Приз был вручен «Конаково Ривер Клаб» (Марк Каганский), «Компании «Продвижение» (Валерий и Елена Ильичевы) и администрации Конаковского района (Олег Лобановский). Гран-при вручала глава Конаковского района Людмила Козлова.

КТО СТАЛ ЧЕЛОВЕКОМ ГОДА КОНАКОВСКОГО РАЙОНА

В фойе Дворца культуры играл саксофон, гостей угощали шампанским от «Домокафе», была размещена выставка фотографий об истории конкурса «Пять лет побед», работала фотозона. Сам ДК был торжественно украшен. Церемония открытия праздничного вечера началась с вальса в исполнении образцового хореографического коллектива «Наш стиль» ДК «Современник». Забегая вперед, отметим, что прекрасные участницы этого коллектива весь вечер выносили на сцену призы и цветы для финалистов и победителей конкурса. Затем их сменили гости – вокальная арт-группа из Москвы «Хор Брависсимо». Вели церемонию известные ведущие актер Тверского драмтеатра Тарас Кузьмин и актриса Тверской филармонии Анна Малышева.

Затем на сцену вышли министр по делам территориальных образований Тверской области Андрей ЗАЙЦЕВ и глава Конаковского района Людмила КОЗЛОВА.



Андрей ЗАЙЦЕВ:

- В зале собрались люди разных профессий, но всех нас объединяет одно: каждый уверен в том, что своим трудом, знаниями и умениями можно сделать жизнь жителей Конаковского района лучше и достойнее. И то, что конкурс проходит в пятый раз, подтверждает, что главное богатство Конаковского района – это люди, которые здесь живут и работают.

Людмила КОЗЛОВА:

- В нашем районе проходит знаменательное событие: юбилейная церемония награждения финалистов конкурса «Человек года» в 10 номинациях, которые отражают все стороны жизни района. Это образование и культура, медицина и правопорядок, промышленность и сельское хозяйство. Люди, которые вышли в финал, – это гордость Конаковского района. Хочется, чтобы традиция этого конкурса распространилась на все районы Тверской области. Ведь это интересное мероприятие, оно мотивирует быть лучше, быть интереснее, делать людям добро...

На протяжении всех пяти лет существования конкурса чествование наших земляков стало доброй традицией. Самую сильную и искреннюю гордость мы испытываем за их успехи в общественной деятельности, труде, благотворительности, спорте, искусстве, культурных проектах, поисковом движении и многом другом. Более двух месяцев весь район ждал финальной церемонии определения победителей и вручения наград финалистам ежегодного муниципального районного конкурса «Человек года-2018». Десять экспертных групп определили тридцатку финалистов в десяти номинациях при общем количестве 62 претендента. И вот настал момент истины. На сцену вышли финалисты. Тридцать человек, которые уже стали победителями. Каждому были вручены диплом финалиста и цветы.

Их приветствовал и.о. главы администрации Конаковского района Олег ЛОБАНОВСКИЙ:

- Сегодня – первый маленький юбилей нашего конкурса. Мы чествуем людей, которые своими знаниями, своим творчеством, своей любовью к малой родине славят нашу землю. Это и есть главный феномен успешности Конаковского района. От всего сердца желаю всем конкурсантам успеха, а всем гостям – приятного вечера.

Затем все финалисты заняли почетные места в первом ряду, и зрителям было показано захватывающее лазерное шоу, повествующее о всех значимых событиях, которые прошли за год в нашем районе. И настало время награждения победителей. Из трех победителей в каждой номинации жюри нужно было выбрать единственного. Для этого не сцену приглашались руководители экспертных групп вместе с почетным гостем, который и вскрывал конверт с именем победителя.

Чтобы озвучить имя победителя в номинации «ПРЕОДОЛЕНИЕ», на сцену вышли председатель постоянного комитета по бюджету и налогам Законодательного собрания Тверской области Игорь Буевич и заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике Аггюль Бородина. Немного о финалистах в этой номинации. Победителями в ней стали Дмитрий Николаевич Абрамов - участник и победитель районных, областных и всероссийских марафонов среди колясочников, член Тверской общественной региональной организации по содействию защите прав и законных интересов инвалидов «Добрые дела», Софья Андреевна Миронова - воспитанница «Реабилитационного цента для детей и подростков с ограниченными возможностями». В 2018 году на областном спортивном конкурсе лиц с ограниченными возможностями заняла 1 место в турнире по дартсу, 1 место в толкании ядра, 2 место в броске мяча в баскетбольную корзину, 2 место в турнире по армрестлингу, 2 место в гонках на инвалидных колясках, и Нина Ивановна Кулагина - член Конаковской районной организации Всероссийского общества инвалидов и руководитель клуба «Посиделки». За свою активность была в этом году награждена письменной благодарностью Законодательного собрания Тверской области.

ПОБЕДИТЕЛЕМ В НОМИНАЦИИ «ПРЕОДОЛЕНИЕ» СТАЛА НИНА КУЛАГИНА!



Константин БУЕВИЧ:

- Это большая для меня честь – вручить награду победителя в такой номинации, как «Преодоление»: ведь эти люди достойны самого искреннего уважения. Зачастую они могут делать такое, что не под силу и здоровым членам общества. По-человечески восхищаюсь перед этими людьми, которые свои ограниченные возможности сделали поводом для безграничной деятельности, активности и торжества воли человека над силой обстоятельств.

Аггюль БОРОДИНА:

- Этот конкурс позволяет людям с ограниченными возможностями, в том числе пожилым, проявить свои лучшие качества: неиссякаемое жизнелюбие, те таланты, которыми богата душа, то стремление к людям и открытость миру. И это дорогого стоит. Только во взаимодействии всех ветвей власти и общественных организаций можно создать те условия, в которых эти люди могут раскрыться и показать себя не только на уровне района, но и области и всей России в целом.

Кстати, каждому победителю от одного из спонсоров конкурса банка ВТБ вручался подарок на память - набор юбилейных монет и банкнот с символикой значимых событий России.

Для награждения победителя в номинации «ЧЕСТЬ И ДОЛГ» на сцену были приглашены и.о. главы администрации Конаковского района Олег ЛОБАНОВСКИЙ и Герой труда России доктор медицинских и экономических наук Александр ФЕСЮК. Финалистами номинации стали Елена Геннадьевна Орлова - начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата г. Конаково, награждена медалью «За трудовую доблесть» Министерства обороны РФ, Эрик Пашаевич Минасян - начальник Конаковского пожарно-спасательного гарнизона, лично спас 11 человек, за успехи в службе награжден медалью «За отличие в службе» III степени и Александр Викторович Колотвин - старший инспектор дорожно-патрульной службы отделения ГИБДД по Конаковскому району, стал победителем конкурса профессионального мастерства среди сотрудников ГИБДД Тверской области.

ПОБЕДИТЕЛЕМ В НОМИНАЦИИ «ЧЕСТЬ И ДОЛГ» СТАЛ ЭРИК МИНАСЯН!



Александр ФЕСЮК:

- Очень приятно, что в конкурсе принимают участие cотрудники наших правоохранительных органов. Это те люди, которые обеспечивают гражданскую безопасность, которые круглые сутки думают о нашем спокойствии, защищают нас и нашу Родину. За это мы им очень признательны.

Для определения победителя в номинации «СПОРТСМЕН ГОДА» на сцену вышли председатель комитета по физической культуре и спорту Тверской области Андрей РЕШЕТОВ и заведующая отделом молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района Александра ФЕДОТОВА. В этой номинации в тройку финалистов вошли: Анастасия Викторовна Кондрат - спортсмен-инструктор «ДЮСШ единоборств» Конаковского района, мастер спорта по джиу-джитсу, чемпионка Всероссийского мастерского турнира 2018 года, бронзовый призер чемпионата мира по джиу-джитсу-2018, Анастасия Андреевна Бороненкова - спортсменка ДЮСШ № 14 Конаковского района по вольной борьбе, победительница Всероссийских соревнований в Карелии, серебряный призер Всероссийского турнира по борьбе, серебряный призер международного турнира «Северное сияние» и Карина Романовна Миронец - спортсменка ДЮСШ «Олимп» Конаковского района, член сборной России по боксу, кандидат в мастера спорта по боксу, победительница Всероссийского турнира по боксу, чемпионата и первенства ЦФО России.

ПОБЕДИТЕЛЕМ В НОМИНАЦИИ «СПОРТСМЕН ГОДА» СТАЛА АНАСТАСИЯ КОНДРАТ!



Андрей РЕШЕТОВ:

- С уверенностью могу сказать, что Конаковский район – это территория спорта и здорового образа жизни. Здесь созданы условия для многих видов спорта, проводятся соревнования всероссийского и международного масштаба. При этом район может похвастаться не только профессиональными успехами спортсменов, но и массовым спортом в целом. Одна из лучших площадок для сдачи норм ГТО находится здесь. По спортивно-массовой работе на протяжении последних 10 лет район занимает лидирующие позиции в регионе. Сегодня в номинации «Спортсмен года» все три финалиста – это девушки. Это еще раз подтверждает мысль, что все в России держится на женщинах. И поэтому я хочу сказать всем мужчинам – равняйтесь на этих симпатичных девчонок!

Александра ФЕДОТОВА:

- На территории Конаковского района развиваются более 60 видов спорта, каждый третий его житель так или иначе занимается своим физическим совершенствованием и оздоровлением. И уже 3 года подряд наш район держит 1 место в областном смотре-конкурсе по спортивно-массовой работе. Хочется от всей души поблагодарить всех наших спортсменов и тренеров за труд, за то, что они прославляют Конаковский район и нашу Тверскую область на соревнованиях всероссийского и международного уровня!

Номинация «ПРОСВЕЩЕНИЕ». Чтобы озвучить имя лучшего из лучших в сфере образования, на сцену вышли сразу три человека: председатель Собрания депутатов Конаковского района Дмитрий ЩУРИН, председатель профсоюзной организации работников образования Конаковского района Виктор КОЛПАКОВ и начальник управления защиты политических прав аппарата уполномоченных по правам человека в Российской Федерации Наталья СЛЮСАРЬ. Победителями в этой номинации стали: Елена Леонидовна Банникова - преподаватель и концертмейстер муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детско-юношеского центра «Новая Корчева», воспитанники которой - участники и победители региональных, всероссийских и международных конкурсов, она награждена грамотой Митрополита Рижского и Латвийского, медалью Российского казачества, «За государственную службу», наградным крестом «За заслуги перед казачеством», Лариса Александровна Прохорова - инструктор по физической культуре детского сада № 14 г. Конаково, общий педагогический стаж составляет 25 лет, в 2018 году стала победителем муниципального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года-2018», достойно представила Конаковский район на региональном этапе конкурса «Воспитатель года России», дошла до финала и стала победителем, и Елена Витальевна Кожехова - учитель начальных классов МБОУ СОШ Дмитрова Гора, в 2018 году стала победителем муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России», награждена грамотой департамента образования Тверской области.

ПОБЕДИТЕЛЕМ В НОМИНАЦИИ «ПРОСВЕЩЕНИЕ» СТАЛА ЛАРИСА ПРОХОРОВА!



Наталья СЛЮСАРЬ:

- Учитель – это самый яркий представитель интеллигенции, эта профессия аккумулирует в себе весь опыт жизни людей, все те знания и умения. И педагоги – это наши лучики света, возле которых можно согреться, набраться знаний, которые помогут в дальнейшей жизни. Хочу пожелать всем педагогам благополучия и достойной оценки труда обществом.

Виктор КОЛПАКОВ:

- Участники нашей номинации не создают новых предприятий, не работают в экономике, но именно они создают будущий потенциал: экономический, научный, культурный, эмоциональный. Поэтому большое спасибо педагогам за труд! Счастья, здоровья и благополучия!

Дмитрий ЩУРИН:

- Я третий раз стою на сцене в этот праздник: два раза как руководитель экспертной группы и один раз - как номинант. И мне очень знакомы чувства, которые сейчас испытывают номинанты, я их полностью разделяю. Победителям – наши поздравления, финалистам - наша признательность!

В номинации «ПРИЗВАНИЕ – КУЛЬТУРА» имя финалиста объявили Наталья СЕРГЕЕВА, директор районного ДК «Современник», и Александр ЕВДОКИМОВ, участник шоу «Голос». Финалистами в этой номинации стали: Алена Викторовна Колесникова - режиссер театра «Авось-КА» ГДК им. Воровского г. Конаково, возглавляет театр с 2003 года, в этом году получены: сертификат на обучение в «Международном театральном лагере EVOLUTION-2018»; диплом за лучшую женскую роль в XX областном фестивале любительских театров «Театральные встречи-2018», Маргарита Петровна Фокина - художественный руководитель МБУ «Досуговый центр» муниципального образования сельское поселение «Завидово», получила 2 звания лауреата в Международном конкурсе в рамках проекта «Колыбель России» и в соответствии с Распоряжением Президента Российской Федерации для поддержки творческих коллективов Маргарите Петровне Фокиной присужден Грант-2018 на организацию и проведение форума русской песни «Серебряный родник», и Раиса Николаевна Смирнова - руководитель народного ансамбля гармонистов и частушечников «Завалинка» МБУ РМЦ ДК «Современник». Заслуженный работник культуры Российской Федерации, возглавляет коллектив «Завалинка» с 1986 года, в 2018 году ансамбль под руководством Раисы Николаевны стал лауреатом 2 степени 2-го Всероссийского фестиваля народного творчества «Русская гармонь» в Крыму.

ПОБЕДИТЕЛЕМ В НОМИНАЦИИ «ПРИЗВАНИЕ – КУЛЬТУРА» СТАЛА РАИСА СМИРНОВА!



Наталья СЕРГЕЕВА:

- Хочется пожелать всем нам, чтобы этот конкурс был у нас ежегодно на протяжении многих-многих лет, ведь достойных людей, поверьте, очень-очень много. С каждым годом конкурс становится все масштабнее, в этот раз заявок было подано на 20 больше, чем в прошлом. И я искренне рада, что во всех 19 учреждениях культуры района трудятся более 200 работников культуры, которые обучают более 6000 детей! И среди наших номинантов есть те, кто посвятил культуре всю свою жизнь!

Александр ЕВДОКИМОВ:

- Мне очень приятно находиться на празднике, я желаю всем творческих успехов, я вижу, что культура у вас находится на высоком уровне, и желаю вам дальнейшего роста и развития!

Имя победителя номинации «ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ» на сцену вышла обьявить На-дежда ЕГОРОВА, уполномоченный по правам человека в Тверской области. Финалистами конкурса в этой номинации стали: Елизавета Анатольевна Бородина - руководитель волонтерского поисково-спасательного отряда «Сова» по Конаковскому району, Сергей Геннадьевич Латун – учащийся Редкинской средней школы № 1, который спас малыша, чуть не выпавшего из окна, и Иван Васильевич Саврухин - председатель НКО «ТРОИ» Тверской региональной общественной организации «Добрые дела».

ПОБЕДИТЕЛЕМ В НОМИНАЦИИ «ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ» СТАЛА ЕЛИЗАВЕТА БОРОДИНА!



Надежда ЕГОРОВА:

- Не всегда удается побывать на таких больших мероприятиях, как «Человек года», где чествуют наших, конаковских. Сегодня такая возможность есть, и я вас поздравляю с юбилеем этого конкурса. Номинация «Гражданска» позиция» для меня очень важна, я сама пять лет назад была награждена в ней же. Если взять всех финалистов-номинантов за пять лет, получится большая сила! И я когда-нибудь соберу всех, кто проявил себя как гражданин и был награжден в этой номинации за все пять лет. И мы вместе подумаем - что еще можно хорошего сделать на благо Конаковского района и Тверской области.

Победителя в номинации «ВЕРНОСТЬ ПРОФЕССИИ» озвучили Анна РЯБОВА, управляющая делами администрации Конаковского района, и Максим СОТНИКОВ, вице-президент Федерации вертолетного спорта России. В тройку финалистов здесь вошли: Валентина Алексеевна Кузнецова - заведующая детским садом № 1 с. Юрьево-Девичье, которая пришла в профессию 50 лет назад, активно участвует в общественной жизни поселения, избрана членом совета ветеранов Юрьево-Девичьевского сельского поселения на второй срок, награждена Почетными грамотами главы Конаковского района и губернатора Тверской области, Николай Николаевич Костенко - ведущий ветеринарный врач ветеринарно-санитарной экспертизы Конаковской СББЖ, в Конаковском районе трудовую деятельность начал в 1985 году, принимает участие в организации и проведении профилактических мероприятий особо опасных вирусных заболеваний животных, за 9 месяцев 2018 года план по профилактическим вакцинациям выполнен на 139,6 процента по 33 позициям, постоянный участник районной акции «День счастливой собаки», награжден ведомственной наградой «Почетный работник агропромышленного комплекса России», и Елена Анатольевна Охоба - заведующая гинекологическим отделением, врач акушер-гинеколог из поселка Редкино, которая трудовую деятельность начала в 1983 году, внедряет новые методики, награждена Почетной грамотой Федерального медико-биологического агентства, нагрудным знаком «Золотой крест» ФМБА России, является ветераном труда.

ПОБЕДИТЕЛЕМ В НОМИНАЦИИ «ВЕРНОСТЬ ПРОФЕССИИ» СТАЛ НИКОЛАЙ КОСТЕНКО!



Максим СОТНИКОВ:

- Потрясающие люди участвуют в этом конкурсе, и я хочу только пожелать, чтобы такие люди нас с каждым годом все больше радовали и удивляли. И очень жалко, что стеклянных статуэток за 1 место так мало…

Анна РЯБОВА:

- Мне очень приятно, что на протяжении пяти лет этот конкурс получил столько внимания, и сегодня мы можем зажечь еще 30 звездочек на конаковском небосклоне. У нас сегодня – звездное небо, и перед нами - настоящие звезды!

Номинация «СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО». Труд тех, кто кормит людей. Финалистами в этой номинации стали Петр Николаевич Андреев - заместитель директора по производству ООО «Ручьевское», который работает в Дмитровой Горе с конца 90-х годов и при его участии в производстве внедрены современные технологии, создана прочная кормовая база, Ольга Владимировна Шепелева - техник искусственного осеменения Агрофирмы «Дмитрова Гора», начинала свою трудовую деятельность в 2009 году и является лидером коллектива, обладает высокими показателями эффективности, и Виталий Анатольевич Муравьев - инженер-электрик ООО «Дмитрогорский молочный завод», он принимает участие в подготовке молодых кадров в сфере ремонта и обслуживания оборудования, в 2018 году награжден Благодарностью Законодательного собрания Тверской области за многолетний и добросовестный труд, высокие производственные показатели, также награжден грамотой Министерства сельского хозяйства России.

Объявить имя победителя на сцену вышли два депутата: Государственной думы Российской Федерации Светлана МАКСИМОВА и Законодательного собрания Тверской области Денис ДОРОДНЫХ, генеральный директор ПО «Дмитрогорское» ГК «АгроПромкомплектация».



Светлана МАКСИМОВА:

- Конкурс «Человек года» - для людей. Он охватывает номинациями все профессии. А за сельское хозяйство – отдельная благодарность. Наша жизнь, ее благополучие зависят от многого. Но кормить людей, работать на земле - это святое дело. И скажу так - хоть мы и вручаем хрустальные статуэтки победителям, но на деле проигравших в этом конкурсе нет. Вы все, все 30 финалистов – наши победители, и мы вами гордимся!

Денис ДОРОДНЫХ:

- Имея непосредственное отношение к сельскому хозяйству, я могу сказать, что работа в нашей отрасли – не самая популярная среди молодежи. Но отрасль важна и отрасль нужна. И тем, кто приходит в нее и начинает работать с полной отдачей, невзирая на личное – всем этим людям я хочу сказать: большое спасибо. Сельское хозяйство в Тверской области есть, и оно есть благодаря Конаковскому району. У нас производится 30 процентов всей свинины и 40 процентов всего молока в регионе – это в 8 раз больше, чем может потребить сам район!

ПОБЕДИТЕЛЕМ В НОМИНАЦИИ «СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО» СТАЛ ПЕТР АНДРЕЕВ!

Номинация «УСПЕШНЫЙ БИЗНЕС». В тройку финалистов этой номинации вошли: Алексей Викторович Фадеев - директор ООО «Фитсила», производство спортивного оборудования, Александр Владимирович Дудка - генеральный директор ООО «Специальные бурильные технологии» п. Новозавидовский, занимающегося выполнением работ по прокладке подземных коммуникаций, строительству, реконструкции и капитальному строительству зданий и сооружений, и Лариса Владимировна Морозова - индивидуальный предприниматель, владелец салона цветов «Камелия» в г. Конаково. Для награждения победителя в этой номинации на сцену вышли Антон СТАМПЛЕВСКИЙ, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тверской области, и Наталья ВАСИЛЕНКО, председатель совета по вопросам малого и среднего предпринимательства Конаковского района.

ПОБЕДИТЕЛЕМ В НОМИНАЦИИ «УСПЕШНЫЙ БИЗНЕС» СТАЛА ЛАРИСА МОРОЗОВА!



Антон СТАМПЛЕВСКИЙ:

- Конаковский район – локомотив тверской экономики, район-донор. И не каждый район может похвастаться этим, равно как и тем, как здесь работает совет предпринимателей и каких результатов удается достичь благодаря совместной работе с органами местного самоуправления и при участии его жителей. Конкурс «Человек года» заявлен как муниципальный, но по масштабу он – областной, а по размаху проведения - практически федеральный!

Наталья ВАСИЛЕНКО:

- Цена успеха – тяжкий труд,

Борьба с собой, и риск, и вера,

Когда на отдых - пять минут,

А сила воли - на пределе.

И пусть завистники твердят,

Что все решил счастливый случай.

Людей они не убедят:

Успех с трудом лишь неразлучен.

Автор этих строк – Юлиана Малышева, лауреат литературной премии «Наследие», уроженка нашего города. И это стихотворение как нельзя точнее характеризует труд предпринимателей. Хочу сказать большое спасибо им за то, что их рабочий день - 24 часа в сутки, что они не только работают сами, но и создают рабочие места, участвуют в благо-творительности и в общественной жизни...

И последней номинацией, в которой объявляли и награждали победителя, стала номинация «СОБЫТИЕ ГОДА». В тройку победителей вошли Катерина Юрьевна Кравцова - выпускница Конаковской средней школы № 8, которая набрала 390 баллов по ЕГЭ из 400 возможных и получила аттестат с отличием и медалью «За особые успехи в учении», Вадим Михайлович Силованов - тренер футбольного клуба «Олимп», который 16 лет развивает футбол на территории города Конаково и Конаковского района и в 2018 году его команда стала обладателем Кубка России, и Вилли Андреевич Тидо - ветеран энергетики, трудовую деятельность начал на Конаковской ГРЭС в 1967 году, в 1968 году осуществил закладку капсулы-послания будущему поколению, а 25 октября 2018 года торжественно вскрыл капсулу. Для награждения на сцену вышла глава Конаковского района Людмила КОЗЛОВА.

ПОБЕДИТЕЛЕМ В НОМИНАЦИИ «СОБЫТИЕ ГОДА» СТАЛ ВИЛЛИ ТИДО!



Людмила КОЗЛОВА:

- В заключение сегодняшнего мероприятия, озвучив победителя последней номинации, я хочу сказать: выбрать было сложно, и мы исходили из значимости событий, произошедших за год. Столетний юбилей комсомола рассматривался в разрезе строительства Конаковской ГРЭC, благодаря которой и вырос наш молодой город. Поэтому мы и выбрали Вилли Андреевича.

И как мы уже писали, совершенно неожиданно был объявлен ГРАН-ПРИ КОНКУРСА в номинации «СОБЫТИЕ ГОДА». За проведение в Конаковском районе гастрофестиваля «Верещагин СЫРFEST» большой красивый кубок был вручен трем учредителям этого фестиваля: «Конаково Ривер Клаб» (Марк Каганский), «Компании «Продвижение» (Валерий и Елена Ильичевы) и администрации Конаковского района (Олег Лобановский). Гран-при вручали глава Конаковского района Людмила КОЗЛОВА и министр по делам территориальных образований Тверской области Андрей ЗАЙЦЕВ.



На финальной церемонии вручения премии «Человек года-2018» атмосферу праздника создавали: квинтет «No Indifference» Тверской областной академической филармонии, певец, участник телешоу «Голос» Александр Евдокимов (Тверь), ТСК «Престиж» (Тверь), шоу-балет «Фантазия» (Тверь), Рудольф Овсепян и арт-группа «Хор Брависсимо» (Москва). И закончился этот праздник огненным фейерверком!



Подготовил Максим МАЛАХОВ.

Фото автора.

Победителями в каждой

номинации стали:

Номинация «Событие года» – Вилли ТИДО, ветеран энергетики.

Номинация «Гражданская позиция» – Елизавета БОРОДИНА, руководитель волонтерского поисково-спасательного отряда «Сова» в Конаковском районе.

Номинация «Преодоление» – Нина КУЛАГИНА, руководитель клуба «Посиделки» КРО ВОИ.

Номинация «Спортсмен года» – Анастасия КОНДРАТ, спортсмен-инструктор «ДЮСШ единоборств Конаковского района».

Номинация «Просвещение» – Лариса ПРОХОРОВА, инструктор по физкультуре детского сада № 14 г. Конаково.

Номинация «Призвание – культура» – Раиса СМИРНОВА, руководитель народного ансамбля гармонистов и частушечников «Завалинка», заслуженный работник культуры.

Номинация «Честь и долг» – Эрик МИНАСЯН, начальник Конаковского пожарно-спасательного гарнизона.

Номинация «Верность профессии» – Николай КОСТЕНКО, ведущий ветеринарный врач Конаковской СББЖ.

Номинация «Сельское хозяйство» – Петр АНДРЕЕВ, заместитель директора по производству ООО «Ручьевское» ГК «АгроПромкомплектация».

Номинация «Успешный бизнес» – Лариса МОРОЗОВА, индивидуальный предприниматель, владелец салона цветов «Камелия» в г. Конаково.

СПАСИБО СПОНСОРАМ ЗА ПОМОЩЬ

Глава Конаковского района Людмила Козлова, и.о. главы администрации Конаковского района Олег Лобановский выражают искреннюю благодарность спонсорам, принимавшим активное участие в подготовке и проведении конкурса-премии «Человек года-2018».

Реализация столь значимого в социальном и культурном плане для нашего района проекта была бы невозможной без вашего участия. Спасибо за вашу открытость и веру в людей, живущих на конаковской земле. Благодаря вам мы в очередной раз смогли подарить нашим жителям праздник и сказать спасибо землякам, на которых нужно равняться!

Мы искренне надеемся, что вас и ваши организации и предприятия ждут только успешные проекты, профессиональное благополучие и финансовый рост.

Благодарность выражается руководителям:

Андрею Огиренко - ОАО «Голутвинская слобода»;

Марку Каганскому - ООО «Конаково Менеджмент»;

Вячеславу Квасову - ОАО «Завидовский экспериментально-механический завод»;

Александру Шинкаренко - АО «Конаковский завод стальных конструкций»;

Александру Фесюку - «Александровская слобода»;

Денису Дородных - ОАО «Дмитрова Гора»;

Дмитрию Абрамову - ООО «Дельфин»;

Вадиму Курбатову - ОАО «Редкинский опытный завод»;

Юрию Шеляпину - ООО «Вахромеево Плюс» ГК «Ольгино»;

Максиму Сотникову - ООО «Международная академия вертолетного спорта»;

Наталье Табачниковой - МУП «Центральная районная аптека № 20»;

Илье Новожилову - филиал АО «Конаковская ГРЭС» ПАО «Энел Россия»;

Веронике Прохоренковой - ПАО «Банк ВТБ» в городе Конаково;

Евгению Полежаеву - ПАО «Сбербанк» в городе Конаково.