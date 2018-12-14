20 декабря – День работника органов безопасности Российской Федерации

posted by admin on пт, 12/14/2018 - 10:07

Уважаемые работники и ветераны органов безопасности Тверской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! Вы ежедневно стоите на страже национальных интересов Отечества, обеспечиваете безопасность нашего государства. Во все времена работников органов государственной безопасности отличали высочайший профессионализм, преданность присяге и вера в свою страну. Сегодня, продолжая традиции служения Отечеству, вы с честью решаете поставленные задачи. Ваша деятельность является залогом сохранения стабильной общественно-политической ситуации в нашем регионе, общественного мира и согласия. Желаю вам дальнейших успехов в службе нашей великой Родине, мира, счастья и благополучия!
Губернатор Тверской области 
И.М.Руденя.

 

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