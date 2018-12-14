18 декабря - День работников органов загс

Уважаемые сотрудники и ветераны отдела загс администрации Конаковского района!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником.

Вы избрали нелегкую, но благородную миссию служения своим соотечественникам. В вашем отделе ежедневно ведется кропотливая работа. Именно к вам обращаются люди по самым радостным и приятным поводам: создание семьи и рождение детей. Именно вы вносите неоценимый вклад в вопросы построения правового государства и стоите на защите прав и законных интересов всех граждан нашей страны, что очень важно для развития общества в целом.

Примите искреннюю признательность за самоотверженный труд и бережное отношение к традициям народа, за доброту и внимательность к окружающим вас людям. Желаем крепкого здоровья, счастья, оптимизма, неиссякаемой энергии, творческого вдохновения и дальнейших успехов в работе на благо Конаковского района!

С уважением депутат ЗС

Д.И.Дородных, глава Конаковского района Л.А.Козлова, глава администрации

Конаковского района О.В.Лобановский.