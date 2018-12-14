НАШ ГЕРОЙ

9 декабря в России отмечался День героев Отечества. С этой значимой датой губернатор Игорь Руденя поздравил Почётного гражданина Тверской области, полного кавалера ордена Славы, участника Великой Отечественной войны Ивана Андреевича Рулёва. Накануне, 7 декабря, Иван Андреевич Рулёв принял участие в торжественном приеме Президента России Владимира Путина в честь Дня героев Отечества, который состоялся в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца.

Полный кавалер ордена Славы Иван Андреевич Рулев на передовую Великой Отечественной войны пришел в 18 лет. Был командиром телефонного отделения роты управления 67-й механизированной бригады, особо отличился в обеспечении бесперебойной телефонной связи в наступательных боях советских войск в Польше в 1945 году. Награжден также орденом Отечественной войны 1 степени, орденом Красной Звезды, орденом Дружбы, 25 медалями. В мирное время Иван Андреевич продолжил службу в армии. Вышел в запас в 1973 году в звании полковника. Работал на заводе «Микроприбор», руководил городским комитетом ДОСААФ. В 1991 - 2009 годах был председателем Конаковского городского комитета ветеранов войны и труда (ныне почетный председатель районной ветеранской организации). Вносит большой вклад в развитие ветеранского движения. Почетный гражданин Тверской области, Конаковского района, города Конаково. Единственный на тверской земле полный кавалер ордена Славы. И сегодня Иван Андреевич активно участвует в патриотической работе, воспитании молодежи, поддержке старшего поколения, по мере сил регулярно участвует во всех значимых событиях.

НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДА

Как сообщила пресс-служба Конаковского городского суда, Указом Президента Российской Федерации № 695 от 6 декабря 2018 года «О назначении судей федеральных судов» на 6-летний срок полномочий председателем Конаковского городского суда назначен Сергей Романович Кирщин. Напоминаем, что на этой должности С.Р.Кирщин находится с 1 декабря 2012 года, за это время большие изменения произошли в условиях труда конаковских судей, было реконструировано здание Конаковского суда, что в целом повысило эффективность работы судебной власти.

В ДЕНЬ 77-ЛЕТИЯ

6 декабря в Комсомольском сквере г. Конаково прошел торжественный митинг, посвященный 77-летию освобождения Конаковского района от немецко-фашистских захватчиков, которое отмечается ежегодно 6 декабря.

На митинге выступили глава Конаковского района Людмила Козлова, временно исполняющий обязанности главы администрации Конаковского района Олег Лобановский, временно исполняющий обязанности главы г. Конаково Максим Ли, заместитель главы администрации г. Конаково Лариса Владимирова, председатель Совета депутатов г. Конаково Дмитрий Абрамов, Благочинный Конаковского округа, настоятель храмового комплекса с. Завидово протоиерей Валерий Ильин. Почтить память защитников Москвы пришли ветераны войны и труда, представители трудовых коллективов, школ и учебных заведений города и района, депутаты Собрания депутатов Конаковского района и Совета депутатов г. Конаково.