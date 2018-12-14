МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

О реализации нацпроекта «Демография»



10 декабря, в День прав человека, губернатор Игорь Руденя провёл встречу с уполномоченным по правам человека в Тверской области Надеждой Егоровой.

«70 лет назад была принята Всеобщая декларация прав человека, которая легла в основу Конституции Российской Федерации. Положения Конституции, где всё строится вокруг человека, гражданина нашей страны, легли в основу Стратегии-2024 и национальных проектов по ключевым направлениям», - отметил Игорь Руденя.

В числе особо актуальных для Верхневолжья задач в рамках нацпроектов губернатор назвал улучшение демографической ситуации.

Как рассказала Надежда Егорова, в прошлом году в аппарат уполномоченного по правам человека в Тверской области поступило 2788 обращений, за 10 месяцев 2018-го - 2268. В основном они касаются жилищных вопросов, ЖКХ, охраны здоровья, семьи, материнства и детства. В частности, жители региона сообщают о необходимости дополнительных мест в детских садах.

В рамках реализации нацпроекта «Демография» в Тверской области в 2019-2021 годах при софинансировании из федерального бюджета планируется построить 13 детских садов: по одному в Старице, Торопце, Торжке, Вышнем Волочке, посёлке Эммаус и селе Бурашево Калининского района, в Максатихинском районе, два учреждения – в Лихославльском районе, четыре - в Твери. Это позволит открыть более 1700 новых мест для дошкольников.

На минувшей неделе в Твери прошли общественные чтения, посвящённые 70-летию принятия Всеобщей декларации прав человека и 25-летию Конституции РФ, слушателями которых стали студенты образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования. Надежда Егорова отметила интерес молодёжи к защите прав человека, а также важность совместной работы органов исполнительной власти, института уполномоченного по правам человека, общественных организаций по созданию в регионе условий для того, чтобы молодые граждане оставалась жить и работать в своем регионе.

Пресс-служба правительства Тверской области.

Три призовых за охрану труда



Итоги областного ежегодного конкурса подвели в Твери 6 декабря.

6 декабря в Твери подвели итоги ежегодного областного конкурса на звание «Лучшее предприятие Верхневолжья в области охраны труда». В 2018 году конкурс прошел в десятый раз и собрал порядка 70 заявок. Среди участников - предприятия машиностроения, производства и распределения электроэнергии, газа и воды, производства смазочных материалов, продуктов питания, торговли и услуг, химические предприятия, предприятия агропромышленного комплекса, учебные заведения, учреждения здравоохранения. Победители определялись по нескольким номинациям. Как отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя, повышение уровня культуры производства, так же, как и социальная ответственность работодателей, являются важными направлениями развития предприятий.

Основными задачами конкурса являются:

• выявление, изучение и распространение положительного опыта организации работы по охране труда в организациях Тверской области, а также в вопросах организации обучения по охране труда; создание банка данных лучших организаций и специалистов по охране труда Тверской области;

• пропаганда охраны труда, повышение заинтересованности работодателей в создании безопасных условий труда.

Достойно на конкурсе выступили предприятия Конаковского района. Так, первое место среди предприятий производственной сферы с численностью свыше 250 человек занял филиал «Конаковская ГРЭС» ПАО «Энел Россия», (г. Конаково). Конаковская ГРЭС является одним из крупнейших поставщиков электроэнергии и тепла в регионе. С 2011 года предприятие сертифицировано в области охраны труда и экологии на соответствие международным стандартам «Системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда» и «Системы экологического менеджмента».

Второе место в номинации «Лучшее предприятие в области охраны труда» среди предприятий производственной сферы с численностью от 101 до 250 человек занял Конаковский филиал АО «Дитсман». Предприятие занимается обеспечением работоспособности тепловых электростанций. В АО «Дитсман» разработаны политики безопасности в области охраны здоровья, гигиены, безопасности и охраны окружающей среды.

3 место в номинации «Лучший специалист Верхневолжья по охране труда» занял руководитель службы охраны труда Конаковского филиала АО «Дитсман» Виктор Рачкин. Виктор Владимирович имеет стаж в сфере охраны труда и промышленной безопасности 18 лет. Под его руководством на предприятии создан и функционирует кабинет по охране труда с наглядными пособиями. В 2018 году службой охраны труда организован и внедрен проект «Безопасность – дело каждого», в который вовлечены все подразделения предприятия. Цель данного проекта – предупреждение травм и несчастных случаев на производстве, воспитание в работниках чувства ответственности за свою безопасность.

Почетное звание «Мама»



В правительстве Тверской области состоялось торжественное мероприятие по вручению государственных наград. Участниками торжества стали председатель Законодательного собрания Тверской области Сергей Голубев, Митрополит Тверской и Кашинский Савва, главы муниципальных образований, ветераны и почётные граждане Верхневолжья. В этот день губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил государственные награды особо отличившимся жителям Верхневолжья.

Орденами Дружбы, почетными знаками «Слава матери», знаками губернатора «Во благо земли тверской», почётными званиями «Заслуженный машиностроитель РФ» отмечены достижения наших земляков в развитии промышленности и строительства, здравоохранения, науки и образования, культуры и искусства, лесного хозяйства, сферы социальной защиты населения, торговли и услуг, муниципальной службы, законотворческой деятельности, в сфере правопорядка Тверской области. Среди награжденных - многодетная мать из Конаковского района Александра Веренцова.

Александра Александровна занимает пост заместителя председателя Тверской региональной общественной организации «Совет многодетных семей» по Конаковскому району. Александра является мамой пятерых детей. Вместе с мужем, Андреем Викторовичем, Александра Веренцова воспитывает в детях такие качества, как честность, целеустремленность, ответственность, доброта по отношению к окружающим, внимательность по отношению друг к другу, родители учат своих детей быть патриотами России. Ребята принимают участие в общественной жизни школ, в которых учатся, во всероссийских и международных олимпиадах по русскому языку и математике, соревнованиях по спортивным единоборствам, где регулярно занимают призовые места, старшие дети занимаются музыкой. Дочь Евгения принимала участие в фестивале «Конаковские огни».

Поддержать промышленность

11 декабря в администрации Конаковского района состоялся семинар по вопросам поддержки промышленных предприятий. Целью встречи стало информирование руководителей предприятий Конаковского района о реализуемых мерах поддержки промышленности в регионе.

Организаторами стали Фонд развития промышленности Тверской области совместно с отделом экономики администрации Конаковского района. В семинаре приняли участие представители: АО «Завод Микроприбор»; ООО «Розлекс Фарм»; ООО «Компания Продвижение»; ООО «РОЗ»; ООО ТК «Конаково колбасы»; ЗАО «Вертязин»; ООО «Паперскоп Рус»; АО «Конаковский завод стальных конструкций»; ООО «Фитсила» (ИП Ивченко И.В. AlivSport); ИП Худяков В.Н. и АО «Молоко».

Перед участниками выступил директор Фонда развития промышленности Тверской области Иван Монахов с презентацией Программы поддержки Фонда. Он рассказал о возможностях и условиях участия в ней.

Справка. Целью Фонда является содействие реализации государственной промышленной политики на территории Тверской области, в том числе за счет предоставления финансовой поддержки в форме займов, источником средств для которых служит добровольный имущественный взнос из бюджета Тверской области, а также иные, не запрещенные законодательством Российской Федерации источники, включая совместные с организациями, входящими в состав инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности.

С подробной информацией о Фонде и мерах поддержки можно ознакомиться на официальном сайте Фонда развития промышленности Тверской области - http://frp69.ru.

Два проекта для участия в ППМИ

Ранее мы сообщали, что жители Ручьевского сельского поселения вновь планируют принять участие в областной программе Поддержки местных инициатив, которая реализуется в Тверской области с 2012 года.

24 ноября в Ручьевском сельском Доме культуры состоялось собрание жителей поселения, на котором было выбрано два наиболее значимых проекта для участия в конкурсном отборе по программе Поддержки местных инициатив.

Наибольшее количество голосов получил проект по «приобретению навесной техники – косилки». За него проголосовали 36 человек. Реализация этого проекта позволит решать проблемы благоустройства населенных пунктов: борьбы с борщевиком и сорной растительностью.

За «обустройство спортивной площадки для игры с мячом по адресу: Тверская область Конаковский район, д. Ручьи, ул. Гаранина, район домов 1, 2, 3» проголосовали 30 человек из присутствовавших на собрании жителей. Реализация данного проекта позволит вовлечь ребят в спортивную жизнь с целью решения проблемы «пагубного влияния улиц» посредством привлечения детей к массовому спорту, удовлетворить потребности детей и их родителей в занятиях спортом на открытом воздухе, повысить мотивацию жителей и молодежи к здоровому образу жизни.

Также на собрании был определен вклад населения в реализацию проектов – от 150 рублей с человека. Были выбраны члены инициативной группы в составе 7 человек, которые будут конт-ролировать ход реализации.

Справка. В Программе поддержки местных инициатив Ручьевское поселение участвует уже не первый раз. Двумя годами ранее жителям удалось отремонтировать зрительный зал ДК. В этом году по Программе в ДК были произведены работы по замене 11 дверей, отремонтированы окна, входная группа, пол, две гримерки и модернизировано освещение.

Подарить праздник детям



В Конаковском районе активисты «Единой России» поздравили с Новым годом детей с ограниченными возможностями из общественной организации «Надежда».

Дети всем сердцем верят в чудеса, и конаковские активисты партии «Единая Россия» убеждены, что эти чудеса обязательно должны случаться. 9 декабря в районном Дворце культуры «Современник» прошел праздник «День друзей», приуроченный к Дню инвалида и наступающему Новому году. Для ребят из «Надежды» это традиционное мероприятие, которое проводится в преддверии Нового года уже на протяжении многих лет.

Уже в фойе Дворца культуры «Современник» ребят встречали ростовые куклы - Волк и персонаж популярного мультика Миньон из молодежного центра «Иволга». Для детей была организована концертная программа, в ходе которой каждый из них смог также блеснуть своими талантами. Они пели песни, читали стихи и танцевали. Праздник прошел, действительно, в кругу друзей, где родители и дети знают и рады друг другу, где у всех общие трудности и радости.

В завершение мероприятия к детям, как и положено в преддверии Нового года, пришел Дед Мороз. Каждый ребенок получил от Деда Мороза-единоросса сладкий новогодний подарок и сувениры, а взамен получил множество искренних улыбок и счастливых глаз.

Подготовила Татьяна ДУРАСОВА.