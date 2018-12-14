Тверская область отметила 700-летие духовного подвига Михаила Тверского

5 декабря, в День памяти святого благоверного князя Михаила Тверского, в столице Верхневолжья прошли торжества в честь 700-летия подвига небесного покровителя тверской земли и 650-летия преставления его супруги святой благоверной Анны Кашинской. Об этой дате губернатор Тверской области Игорь Руденя сказал так: «700-летие подвига Михаила Тверского является очень важным и масштабным событием не только для Тверской области, но и всей России. В истории нашей страны имя Михаила Тверского стоит в ряду выдающихся деятелей, внёсших большой вклад в становление российской государственности».

Немного истории.

Князь Михаил Тверской принял мученическую смерть в Орде 22 ноября 1318 года: после неправедного суда Михаил Тверской погиб в собственном шатре, растерзанный толпой под предводительством Кавгадыя, подручного хана Узбека. Михаила Тверского оклеветал московский князь Юрий Данилович, боровшийся с ним за власть и великокняжеский престол. Чтобы избежать набегов Орды и разорения родных земель, Михаил Тверской пошёл на верную смерть, добровольно явившись в Орду и принеся себя в жертву. Князь был канонизирован Русской Православной Церковью, а его подвиг стал примером подлинного патриотизма. В этом году 5 декабря страна отмечала 700-летия этого подвига.

Накануне, 4 декабря, в Успенском соборе Московского Кремля Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провёл Божественную литургию в честь праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы. На богослужении присутствовали полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев, губернатор Тверской области Игорь Руденя с семьёй, а также делегация Верхневолжья: представители муниципальных образований, общественных организаций, регионального правительства – всего около 300 человек. В дни празднования 700-летия духовного подвига святого благоверного князя Михаила Тверского участие в литургии приняли Митрополит Тверской и Кашинский Савва, духовенство Тверской епархии, губернаторский камерный хор «Русские партес».

«У нас сложилась замечательная традиция, когда вместе с Патриархом в Успенском соборе молится та или иная митрополия, епархия. Сегодня мы молились о тверской земле, которая всегда имела очень большое значение в истории нашего Отечества как важный политический и духовный центр», - сказал Патриарх Кирилл. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал Митрополиту Тверскому и Кашинскому Савве ковчег с частицей мощей святого благоверного князя Михаила Тверского. За внимание к вопросам помощи Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл наградил Игоря Руденю орденом преподобного Сергия Радонежского 3 степени.

Программа торжественных мероприятий в Твери 5 декабря началась с Божественной литургии в восстанавливаемом Спасо-Преображенском соборе в Твери. Собор был заложен в 1285 году Михаилом Ярославичем и первым тверским епископом Симеоном. Мощи небесного покровителя тверской земли покоились в храме долгое время, пока в 1930-е годы он не был разрушен. И именно в день 700-летия подвига Михаила Тверского в собор был принесен ковчег с частицей мощей святого благоверного князя, который накануне тверскому духовенству передал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время праздничного богослужения в Успенском соборе Московского Кремля.

На богослужении присутствовали губернатор Игорь Руденя, председатель Законодательного собрания региона Сергей Голубев, депутат Государственной думы РФ Сергей Веремеенко, главы муниципальных образований региона, другие почетные гости.

Божественную литургию провел Митрополит Тверской и Кашинский Савва.

Одним из центральных мероприятий торжественного дня стала церемония переименования Советской площади г. Твери в площадь Михаила Тверского. Участие в ней приняли полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев, губернатор Игорь Руденя, председатель Законодательного собрания региона Сергей Голубев, депутат Государственной думы РФ Сергей Веремеенко, духовенство, ветераны, главы муниципальных образований региона, другие почётные гости.

«В истории Твери и всей тверской земли немало имён, которые дают полное основание гордиться историей города и нашего края. Многие из них увековечены в названиях улиц и площадей. Сегодня, в день 700-летия духовного подвига нашего небесного покровителя, мы стоим на площади, которая носит имя великого воина. Сейчас в Твери восстанавливается духовный символ всей Тверской области – Спасо-Преображенский собор», – отметил Игорь Руденя.

Митрополит Тверской и Кашинский Савва провёл перед памятником Михаилу Тверскому молебен, гости церемонии возложили к монументу цветы. Тверские реконструкторы представили театрализованное действо «700 лет духовного подвига Михаила Тверского».

Площадь не только получила имя Михаила Тверского, но и обрела новый облик. К торжествам приурочили включение подсветки на первой в регионе телевизионной башне, расположенной на центральной площади Твери.

Также в этот день состоялась церемония гашения почтовой марки «Святой благоверный князь Михаил Тверской», а в Тверском императорском дворце открылась выставка «Дом Святого Спаса», посвященная истории Спасо-Преображенского собора, его сохраненным реликвиям, а также артефактам, найденным на месте раскопок. В областной библиотеке им. А.М.Горького 5 декабря прошло пленарное заседание международной научной конференции «Великий князь Михаил Тверской: эпоха, личность, наследие». Завершился день памяти Михаила Тверского торжественным мероприятием в театре драмы с участием академического хора им. Пятницкого, мужского хора Новоспасского ставропигиального монастыря, ансамбля «Колокола России», заслуженной артистки РФ Ольги Кормухиной и других исполнителей. В учреждениях культуры, библиотеках, школах региона в этот день прошли уроки мужества и истории, выставки детского рисунка, кинопоказы, концерты – всего более 80 мероприятий.

По материалам

пресс-службы правительства Тверской области.