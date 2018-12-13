В Твери после реконструкции откроется спортивный комплекс

15 декабря в Твери после масштабной реконструкции состоится открытие обновленного спортивного комплекса Тверского государственного технического университета. Гостем мероприятия станет легенда мирового и советского баскетбола, Олимпийский чемпион 1972 – Иван Иванович Едешко.

Открытие спорткомплекса имеет большое значение для развития спорта в регионе - объект станет домашней ареной баскетбольного клуба «Тверь», позволит на высоком уровне проводить региональные и всероссийские соревнования.

Развитие спортивной инфраструктуры, особенно в школах и других учреждениях образования, создание условий для привлечения населения региона к систематическим занятиям физической культурой – одно из приоритетных направлений развития сферы в Тверской области. Губернатор Игорь Руденя поставил перед отраслевым комитетом задачу активнее участвовать в федеральных программах, искать дополнительные, в том числе внебюджетные источники для решения актуальных вопросов.

Проект реконструкции спортивного комплекса Тверского государственного технического университета реализован при содействии Тверской областной федерации баскетбола и генерального партнера баскетбольного клуба «Тверь» - АО «Диэлектрические кабельные системы».

В программе открытия спортивного комплекса - выступление чемпионов мира по баскетбольному фристайлу и ведущих творческих коллективов Твери, а также боевое крещение нового паркета зала в рамках первенства ЦФО БК «Тверь» сыграет против БК «Мицубаскет» (Липецк).

В рамках Адресной инвестиционной программы Тверской области на 2019-2021 годы на строительство и реконструкцию объектов физической культуры и спорта предусмотрено более 823 млн рублей. Основные объекты программы - гребная база на Тверце, спортивный центр по видам гребли на Волге, крытый футбольный манеж в Твери, спортивный зал в поселке Сонково и центр стрелковых видов спорта «Березино».

Пресс-служба Правительства Тверской области