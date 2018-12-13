Игорь Руденя: основная задача для Вышнего Волочка и района – восстановление экономического потенциала территории

13 декабря Игорь Руденя побывал с рабочей поездкой в Вышнем Волочке и Вышневолоцком районе. Губернатор осмотрел путепровод через Октябрьскую железную дорогу, который подлежит реконструкции, возложил цветы к воинскому захоронению, посетил МФЦ, школу №7 Вышнего Волочка, районную больницу, котельную №11, школу, детский сад, офис врача общей практики посёлка Солнечный, пообщался с ветеранским активом.

Завершилась рабочая поездка встречей главы региона с жителями Вышнего Волочка и района, на которой обсудили актуальные для развития территории вопросы.

«Основные задачи для Вышнего Волочка и района – это восстановление экономического потенциала территории, создание новых рабочих мест, повышение привлекательности для представителей малого и среднего бизнеса», — подчеркнул Игорь Руденя.

Глава региона отметил, что Верхневолжье примет участие в реализации всех 12 национальных проектов в рамках Стратегии 2024. Приоритетные направления — развитие экономики, в том числе агропромышленного комплекса, сфер дорожного хозяйства, ЖКХ, здравоохранения, соцзащиты, повышение качества государственных и муниципальных услуг.

Жители посёлка Красномайский обратились с просьбой обеспечить ремонт здания местной поликлиники. Губернатор дал поручение Министерству здравоохранения Тверской области проработать вопрос. Также граждане указали на нехватку специалистов в учреждении. По информации регионального Минздрава, решать проблему будут в том числе с привлечением специалистов Вышневолоцкой ЦРБ. Кроме того, более 20 жителей района в настоящее время по целевому набору проходят обучение в Тверском государственном медуниверситете.

Сельхозпроизводители района задали вопрос о поддержке аграрных предприятий, в частности, по кредитованию.

«Мы готовы рассмотреть варианты поддержки через областной Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства, а также в рамках сотрудничества с Россельхозбанком», — отметил Игорь Руденя.

Ещё один вопрос от местных жителей – о необходимости приведения в порядок здания Вышневолоцкого городского дома культуры. Игорь Руденя сказал, что будет рассмотрена возможность проведения капремонта или подбора нового помещения для учреждения культуры.

Также на встрече обсуждались вопросы ремонта школ, туристических объектов, модернизации улично-дорожной сети.

Пресс-служба Правительства Тверской области