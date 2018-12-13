Игорь Руденя посетил образовательные учреждения Вышнего Волочка и района

Губернатор Игорь Руденя во время рабочей поездки в Вышний Волочек и Вышневолоцкий район 13 декабря посетил городскую среднюю школу №7, среднюю общеобразовательную школу и детский сад поселка Солнечный. Глава региона пообщался с педагогами, учащимися и воспитанниками учреждений, ознакомился с условиями организации образовательного процесса.

«Тверская область участвует в реализации всех нацпроектов, объявленных указом Президента России Владимира Путина в мае этого года, в том числе в сфере образования. Важно, чтобы в эту работу максимально включились все муниципалитеты. Совместно нам предстоит решать задачи по созданию комфортных условий в учреждениях, повышению качества образования и другие вопросы», - отметил Игорь Руденя.

В поселке Солнечный школа была основана в 1967 году. Учреждение работает в одну смену, здесь обучаются более 200 человек. Кроме того, у учреждения есть филиал в поселке Овсище, группа для детей дошкольного возраста. Губернатор побывал в медицинском кабинете, учебных классах, столовой, спортивном зале, библиотеке, лингафонном и компьютерном кабинетах учреждения.

Поселковый детский сад посещают 92 ребёнка, проживающие в Солнечном и близлежащих деревнях Деревково, Валентиновка, Лютивля, поселках Садовый, Октябрьский. Детский сад занимает два здания, которые построены по типовому проекту на 120 мест. Игорь Руденя осмотрел группы, музыкальный зал, познавательный музей, кухню.

«Необходимо решить вопрос с приобретением современного оборудования для столовых школы и детского сада в Солнечном», — поручил Игорь Руденя главе района Наталье Рощиной по итогам осмотра учреждений.

Пресс-служба Правительства Тверской области