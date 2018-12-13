Игорь Руденя: система здравоохранения Вышнего Волочка и района будет модернизирована

Губернатор Игорь Руденя во время рабочей поездки в Вышний Волочек и Вышневолоцкий район 13 декабря посетил центральную районную больницу. Глава региона ознакомился с работой учреждения: осмотрел кардиологическое, хирургическое, реанимационное, отделение интенсивной терапии, станцию скорой помощи.

Больница является межрайонным центром, который оказывает медицинскую помощь населению Вышневолоцкого, Бологовского, Спировского, Фировского районов, ЗАТО «Озерный». В структуре учреждения - круглосуточный стационар на 465 коек, поликлиника на 623 посещений в смену, женская консультация, детская поликлиника, дневной стационар, 38 фельдшерско-акушерских пунктов.

«Больница пользуется популярностью у жителей, что говорит о высокой квалификации врачей и их отношении к пациентам. Но в целом системе здравоохранения Вышнего Волочка и Вышневолоцкого района необходима модернизация, это станет одним из наших больших проектов», - отметил Губернатор Игорь Руденя.

В ходе посещения ЦРБ обсуждался вопрос о создании специализированного амбулаторно-поликлинического отделения по онкологическому профилю, которое будет обслуживать жителей города и района, а также соседних муниципалитетов. Всего на территории региона планируется создать 5 таких межрайонных отделений.

В настоящее время на базе учреждения работает первичное сосудистое отделение, 30 коек неврологического профиля и 30 коек кардиологического профиля, создан травматологический центр для оказания помощи пострадавшим при ДТП на федеральной трассе М-10 «Россия».

В 2018 году ЦРБ из областного бюджета были выделены средства на завершение ремонта в здании родильного отделения, капитальный ремонт помещений взрослой поликлиники, были приобретены и установлены модульные фельдшерско-акушерские пункты в селе Ильинское, поселке Белый Омут, также планируется установить ФАП в деревне Бухолово.

За счет средств федерального бюджета закуплен передвижной мобильный комплекс (флюорограф-маммограф), его поставка ожидается в конце этого года, за счет средств региональной казны приобретен аппарат УЗИ и электрокардиограф для детского населения.

Решаются вопросы обеспечения учреждения кадрами. На сегодня штат врачей укомплектован почти на 75%, среднего медперсонала – на 81,2%. В настоящее время в ТГМУ по целевому направлению на всех курсах обучается 17 студентов. Планируемое поступление в 2019 году - 15 человек.

После посещения ЦРБ Игорь Руденя осмотрел газовую котельную №11, которая обеспечивает учреждение теплом, а также ознакомился с работой офиса врача общей практики в посёлке Солнечный. Учреждение обслуживает более 3 тысяч жителей. Всего на территории Вышнего Волочка действует 6 офисов врачей общей практики, в Вышневолоцком районе - 3 офиса.

Пресс-служба Правительства Тверской области