Игорь Руденя: путепровод в Вышнем Волочке будет современным объектом транспортной инфраструктуры

13 декабря Губернатор Тверской области Игорь Руденя осмотрел в Вышнем Волочке путепровод через Октябрьскую железную дорогу, который подлежит реконструкции.

«В настоящее время проектно-сметная документация по реконструкции путепровода проходит госэкспертизу. На проведение работ выделены средства из регионального бюджета. Это будет современный объект транспортной инфраструктуры, рассчитанный в том числе на движение большегрузного транспорта», — отметил Игорь Руденя на встрече с ветеранами Вышнего Волочка и района, которая прошла в рамках рабочей поездки 13 декабря.

Путепровод над Октябрьской железной дорогой в Вышнем Волочке был построен в 1970 году, за время эксплуатации пришел в аварийное состояние. Объект связывает между собой две части города, поэтому его реконструкция имеет стратегическое значение. В этом году на путепроводе были выполнены противоаварийные мероприятия по усилению конструкции, сейчас здесь организовано реверсивное движение.

По проекту обновленный путепровод будет иметь три полосы движения, его строительство будет вестись по современным технологиям, которые используются при работах на федеральных трассах М-10 и М-11. Кроме того, путепровод будет оснащен шумоизоляционными и защитными экранами, светодиодным освещением, приспособлен для движения людей с ограниченными возможностями здоровья.

Игорь Руденя осмотрел также дорогу, предназначенную для объезда путепровода. Глава региона дал поручение принять меры по обеспечению безопасности движения пешеходов на данном объекте.

Также Губернатор ознакомился с выполненными работами по ремонту дорог местного значения на улицах Красная и Чистякова, которые ведут к железнодорожному вокзалу и при реконструкции путепровода будут использоваться для движения автобусных маршрутов.

Пресс-служба Правительства Тверской области