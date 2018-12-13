13 декабря Губернатор Игорь Руденя встретился с ветеранским активом Вышнего Волочка и района в ходе рабочей поездки в муниципалитет. Обсуждалась реализация инфраструктурных проектов, повышение качества здравоохранения.

«У Вышнего Волочка большая история, огромный культурный потенциал, большие возможности для развития экономики, инфраструктуры, промышленности», — отметил Игорь Руденя.

Ветераны обратились к главе региона с просьбой оказать содействие в решении кадрового вопроса в здравоохранении. В районной больнице не хватает врачей-онкологов: приём ведёт всего один врач этой специализации.

Игорь Руденя рассказал, что в рамках развития системы медицинской помощи по онкологическому профилю в регионе планируется создать 5 специализированных амбулаторно-поликлинических отделений, в том числе в Вышнем Волочке на базе центральной районной больницы. Отделение будет обслуживать жителей города и района, а также соседних муниципалитетов.

Ещё одна тема встречи — реставрация объекта культурного наследия — торговых рядов в историческом центре Вышнего Волочка. По словам Игоря Рудени, здания планируется привести в порядок за счёт федеральных средств. Если проект не получит поддержки на федеральном уровне, регион готов рассмотреть возможность обеспечения финансирования на эти цели.

Кроме того, обсуждался ремонт путепровода через Октябрьскую железную дорогу.

Представители старшего поколения также обратились к Игорю Рудене с вопросом о поддержке деятельности ветеранской организации, которая объединяет около 19 тысяч жителей Вышнего Волочка и района. Необходимая помощь будет оказана, подчеркнул глава региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области