Игорь Руденя поручил перевести Вышневолоцкий филиал МФЦ в новое помещение

13 декабря в ходе рабочей поездки в Вышний Волочек и Вышневолоцкий район Губернатор Игорь Руденя посетил филиал ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

Глава региона отметил, что в учреждении не созданы условия для качественного предоставления гражданам государственных услуг. Игорь Руденя потребовал от руководства города и района в кратчайшие сроки подобрать подходящее помещение для офиса МФЦ.

«Необходимые средства на ремонт в случае необходимости выделим из регионального бюджета в 2019 году», — подчеркнул Игорь Руденя.

Вышневолоцкий филиал МФЦ начал работу в 2010 году. В настоящее время в учреждении функционирует 11 окон приёма и выдачи документов. В Вышневолоцком районе действуют 9 территориально-обособленных структурных подразделений МФЦ в посёлках Красномайский, Зеленогорский, Академический, Солнечный, Терелесовский, Горняк, селе Есеновичи, деревнях Сороки, Афимьино, где взаимодействие с заявителями осуществляется универсальными специалистами ГАУ «МФЦ».

Проект по созданию сети МФЦ реализуется в Тверской области с 2010 года. Сейчас в регионе работает государственное автономное учреждение «МФЦ» с 35 филиалами и 88 структурными подразделениями в муниципальных образованиях. В настоящее время доступ к госуслугам через МФЦ имеют более 90% жителей Тверской области, что отвечает целевым показателям, заложенным в майских указах Президента РФ Владимира Путина.

Для предпринимателей Тверской области, а также жителей региона, которые планируют открыть своё дело, в столице Верхневолжья на базе отделения АО «Россельхозбанк» по адресу ул. Дмитрия Донского, д. 37 действует центр оказания услуг для бизнеса (ЦОУ), а также филиалы №4 по адресу: Комсомольский пр-т, д. 4/4(1 этаж) и №5 по адресу: Тверской пр-т, д. 2 (5 этаж торгового центра «Олимп»).

Пресс-служба Правительства Тверской области