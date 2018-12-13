Игорь Руденя возложил цветы к воинскому захоронению в Вышнем Волочке

13 декабря Губернатор Тверской области Игорь Руденя в Вышнем Волочке возложил цветы к мемориальному братскому захоронению. Вместе с главой региона память воинов, погибших на полях сражений в годы Великой Отечественной войны, почтили депутаты Законодательного Собрания региона, руководство города и района, ветераны, школьники.

В 1941–1943 годах Вышний Волочек находился в прифронтовой полосе, подвергался налетам немецкой авиации, в крупных общественных зданиях был размещён 21 госпиталь.

На братском воинском захоронении покоятся 1727 советских солдат и офицеров. Открытие мемориала состоялось в 1974 году.

Игорь Руденя в ходе рабочей поездки в Вышневолоцкий район также посетит среднюю школу №7 Вышнего Волочка, центральную районную больницу, школу, детский сад и офис врача общей практики в поселке Солнечный, ознакомится с работой филиала многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

Актуальные вопросы развития муниципального образования Губернатор обсудит на встрече с ветеранским активом, руководителями органов местного самоуправления, представителями Собрания депутатов района, муниципальных организаций и предприятий.

Пресс-служба Правительства Тверской области