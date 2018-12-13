Губернатор Игорь Руденя находится с рабочей поездкой в Вышневолоцком районе

13 декабря 2018 года Губернатор Тверской области Игорь Руденя проведёт рабочий день в Вышневолоцком районе.

Поездка начнётся с осмотра выполненных работ по капитальному ремонту дорог, а также путепровода через Октябрьскую железную дорогу.

Глава региона примет участие в церемонии возложения цветов к воинскому захоронению в Вышнем Волочке, ознакомится с работой филиала многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

Игорь Руденя также посетит среднюю школу №7 Вышнего Волочка, центральную районную больницу, школу, детский сад и офис врача общей практики в поселке Солнечный.

Актуальные вопросы развития муниципального образования Игорь Руденя обсудит на встрече с ветеранским активом, руководителями органов местного самоуправления, представителями Собрания депутатов района, муниципальных организаций и предприятий.

Пресс-служба Правительства Тверской области