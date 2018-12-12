В Тверской области к 75-летию Великой Победы увеличат размер ежегодной материальной выплаты ветеранам

В Тверской области к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне планируется увеличить размер материальной помощи ветеранам. В регионе такая выплата предоставляется ежегодно. О решении увеличить ее объем сообщил Губернатор Игорь Руденя, комментируя итоги заседания Российского организационного комитета «Победа», которое провел Президент Российской Федерации Владимир Путин 12 декабря.

«Ключевой задачей для всех нас была и остаётся забота о ветеранах. На федеральном уровне предлагается рассмотреть возможность ежегодно в преддверии Дня Победы оказывать единовременную материальную помощь участникам Великой Отечественной войны. Напомню, ранее такая поддержка оказывалась лишь к юбилейным датам», – сказал Владимир Путин.

«Важное направление работы областного Правительства – это ежегодная единовременная материальная помощь к 9 мая нашим ветеранам. К 75-летию подготовимся более масштабно. Хотим, чтобы ветераны чувствовали заботу и внимание, они – наша память и гордость», – подчеркнул Игорь Руденя.

Губернатор также отметил: в Тверской области совместно с Правительством Российской Федерации будет продолжена реализация программы по обеспечению ветеранов жильем.

В 2018 году единовременную выплату к Дню Победы в размере 5000 рублей – в два раза больше, чем в 2017-м – получили 3256 человек. Объем финансирования из областного бюджета составил более 16 млн рублей.

Основной темой повестки Российского оргкомитета «Победа» стала подготовка к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и работа по увековечению памяти погибших.

Речь также шла о строительстве Мемориала советскому солдату в Ржевском районе. О реализации проекта доложил Министр культуры РФ Владимир Мединский.

Как рассказал Губернатор Игорь Руденя, Правительство Тверской области берет на себя организацию инфраструктуры комплекса, вместе с администрацией Ржевского района планируется благоустройство прилегающей территории. Область также готова обратиться за содействием в Министерство транспорта РФ в обустройстве разъездов, парковочных карманов.

Идея о создании в Тверской области Мемориала советскому солдату впервые озвучена в рамках Международнойпоисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт», которая проходит на территории Верхневолжья с 2016 года. По итогам творческого конкурса принято решение, что Мемориал советскому солдату будет построен на основе проекта-победителя «Я убит подо Ржевом» скульптора Андрея Коробцова и архитектора Андрея Фомина.

Памятник будет установлен недалеко от деревни Хорошево и виден с федеральной трассы М-9 «Балтия». Уже сделан информационный указатель к месту будущего мемориала.

12 ноября 2018 года состоялось открытие закладного камня на месте, где будет установлен мемориал. Масштабный монумент планируется установить к 2020 году, в год 75-летия Великой Победы.

Во время Великой Отечественной войны в Ржевском районе шли ожесточённые бои. В 1942-1943 годах в наступательных и оборонительных операциях Ржевско-Вяземского выступа советские войска потеряли около 400 тысяч человек убитыми, пропавшими без вести и пленными. С учётом раненых общие потери составили более 1,1 млн человек. Эти сражения сыграли ключевую роль в достижении Красной Армией коренного перелома в ходе войны.

В 2007 году Ржеву присвоено почётное звание «Город воинской славы».

Пресс-служба Правительства Тверской области