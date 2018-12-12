Игорь Руденя принял участие в заседании оргкомитета «Победа» в Кремле

12 декабря в Кремле под председательством Президента Российской Федерации Владимира Путина состоялось 40-е заседание Российского организационного комитета «Победа». Основной темой повестки стала подготовка к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и работа по увековечению памяти погибших. В заседании принял участие Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Великая Отечественная война занимает в нашей истории, в истории каждой семьи в России особое место. Оргкомитет «Победа» призван беречь память о наших доблестных предках, которые спасли Отечество, отстояли свободу, будущее Европы и всего мира», – сказал Владимир Путин.

Президент отметил – огромная роль в деле сохранения памяти о Великой Отечественной войне принадлежит музеям и подчеркнул необходимость актуализации системы государственной поддержки военно-исторических музеев. По мнению главы государства, она должна стимулировать создание современных интерактивных пространств, которые обеспечат эмоциональную вовлечённость посетителей в события ушедших лет.

Одним из таких мест станет Мемориал советскому солдату в Ржевском районе. О реализации проекта доложил Министр культуры РФ Владимир Мединский.

«Проект получил беспрецедентную общественную поддержку. Очень важно, чтобы мемориал стал не просто памятником, а местом притяжения, чтобы организованные группы и те, кто просто проезжает мимо, захотели остановиться, вспомнить, подумать, захотели просто здесь побыть», – сказал Владимир Мединский.

Как сообщил Губернатор Игорь Руденя, Правительство Тверской области планирует комплексно подойти к реализации проекта совместно с Министерством культуры РФ.

«Мы берем на себя организацию инфраструктуры комплекса. Также будем обращаться в Министерство транспорта России по вопросам создания разъездов, парковочных карманов. Вместе с администрацией Ржевского района планируем благоустройство прилегающей территории. Для нас очень важно участие в этом проекте. 75-летие Победы будет широко праздноваться в России и за ее пределами. Мы будет ждать высоких гостей, наша задача – качественно подготовиться к торжествам», – прокомментировал итоги заседания оргкомитета «Победа» Игорь Руденя.

Идея о создании в Тверской области Мемориала советскому солдату впервые озвучена в рамках Международнойпоисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт», которая проходит на территории Верхневолжья с 2016 года. По итогам творческого конкурса принято решение, что Мемориал советскому солдату будет построен на основе проекта-победителя «Я убит подо Ржевом» скульптора Андрея Коробцова и архитектора Андрея Фомина.

Памятник будет установлен недалеко от деревни Хорошево и виден с федеральной трассы М-9 «Балтия». Уже сделан информационный указатель к месту будущего мемориала.

12 ноября 2018 года состоялось открытие закладного камня на месте, где будет установлен мемориал. Масштабный монумент планируется установить к 2020 году, в год 75-летия Великой Победы.

Во время Великой Отечественной войны в Ржевском районе шли ожесточённые бои. В 1942-1943 годах в наступательных и оборонительных операциях Ржевско-Вяземского выступа советские войска потеряли около 400 тысяч человек убитыми, пропавшими без вести и пленными. С учётом раненых общие потери составили более 1,1 млн человек. Эти сражения сыграли ключевую роль в достижении Красной Армией коренного перелома в ходе войны.

В 2007 году Ржеву присвоено почётное звание «Город воинской славы».

Пресс-служба Правительства Тверской области