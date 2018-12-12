Свыше 1,2 млрд рублей составит финансирование проектов дорожного хозяйства, включенных в Адресную инвестиционную программу Тверской области

Более 1,2 млрд рублей планируется направить на финансирование проектов Адресной инвестиционной программы Тверской области на 2019-2021 годы в сфере дорожного хозяйства. Вопрос вошел в повестку заседания регионального Правительства, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

Один из ключевых проектов АИП – реконструкция путепровода через Октябрьскую железную дорогу в Вышнем Волочке. Объект построен в 1970 году, за время эксплуатации пришел в аварийное состояние. В этом году были выполнены противоаварийные мероприятия по усилению конструкции, сейчас здесь организовано реверсивное движение, имеется также объездная дорога.

«Учитывая значимость этого объекта, обязательно привлекаем федеральную экспертизу. Наши приоритеты по всем мероприятиям программы – их своевременная реализация, а также использование самых современных технологий. Необходимо обеспечить постоянный мониторинг соблюдения сроков проведения и качества работ», – сказал Игорь Руденя.

В рамках Адресной инвестиционной программы также запланировано обустройство подходов к ледовой переправе в ЗАТО Солнечный, разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автодороги Тверь-Лотошино-Шаховская-Уваровка в Калининском районе, подъезда к деревне Дорожаево в Зубцовском районе и другие проекты.

Всего на реализацию адресной инвестиционной программы Тверской области на 2019-2021 годы предусмотрено более 16 млрд рублей.

По сравнению с 2016 годом, финансирование АИП в текущем году выросло в 5,5 раза: с 894 млн рублей до более 4,8 млрд рублей. В 2019 году запланировано увеличение финансирования программы почти в 7 раз: в проекте на реализацию АИП заложено почти 6 млрд рублей.

Наибольший объем областных и федеральных вложений в 2019-2021 годах предусмотрен в здравоохранении (более 5,8 млрд рублей), жилищно-коммунальном хозяйстве (свыше 3,3 млрд рублей), образовании (почти 3 млрд рублей), туризме (более 1,3 млрд рублей), дорожном хозяйстве (свыше 1,2 млрд рублей). Более 1,3 млрд рублей направят на реализацию проектов в сферах физкультуры и спорта, культуры, охраны окружающей среды.

В проект программы, начиная с 2019 года, включено более 70 объектов. Это, в том числе строительство школ, детских садов, Детской областной клинической больницы, спортивных центров и другие объектов.

Пресс-служба Правительства Тверской области