Более 15 социальных объектов построят в Тверской области в рамках Адресной инвестиционной программы на 2019-2021 годы

Свыше 9,8 млрд рублей предусмотрено на строительство и реконструкцию социально значимых объектов в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП) Тверской области на 2019-2021 годы. Это Детская областная клиническая больница, две школы в Твери, 13 детских садов в районах и другие проекты. Вопрос обсуждался на заседании регионального Правительства под руководством Губернатора Игоря Рудени.

«Адресная инвестиционная программа Тверской области является ключевым инструментом бюджетного инвестирования. В нее включены особо важные объекты, строительство которых обеспечивает решение задач в развитии экономики, инфраструктуры, социальной сферы региона. Необходимо вести постоянный мониторинг соблюдения сроков проведения и качества работ», – отметил Игорь Руденя.

Знаковый проект АИП – Детская областная клиническая больница, строительство которой предполагается начать в следующем году. Ежегодное финансирование составит более 1,9 млрд рублей. Новая больница рассчитана на 420 коек и 13,5 тыс. посещений в год, в стационарный блок войдут 17 отделений.

На реализацию проектов Адресной инвестиционной программы в сфере образования предусмотрено более 2,9 млрд рублей – это средства федерального и областного бюджета.

На строительство двух школ в Твери заложено более 1,5 млрд рублей. Новые учреждения на 1224 места каждое откроются в микрорайонах «Брусилово» и «Радужный». В рамках задачи, поставленной Президентом России Владимиром Путиным, по расширению дошкольных мест запланировано 13 новых детских садов в Твери, Старице, Торопце, Торжке, Вышнем Волочке, Лихославле, поселках Эммаус и Бурашево Калининского района, п. Калашниково в Лихославльском районе и п. Ривицкий Максатихинского района.

По направлению «Физическая культура и спорт» в программу вошли гребная база на Тверце, спортивный центр по видам гребли на Волге и крытый футбольный манеж в Твери. А также спортивный зал в поселке Сонково и центр стрелковых видов спорта «Березино». В сфере культуры – реконструкция ДК «Шахтер» в Нелидово. Общее финансирование проектов в этих отраслях составит более 1 млрд рублей.

Всего на реализацию адресной инвестиционной программы Тверской области на2019-2021 годы предусмотрено более 16 млрд рублей.

По сравнению с 2016 годом, финансирование АИП в текущем году выросло в 5,5 раза: с 894 млн рублей до более 4,8 млрд рублей. В 2019 году запланировано увеличение финансирования программы почти в 7 раз: в проекте на реализацию АИП заложено почти 6 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области