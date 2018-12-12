В Тверской области волонтёры разработали инструкцию по использованию оборудования для просмотра цифрового телевидения

В Тверской области волонтёры, которые бесплатно помогают жителям в установке и подключении приставки для цифрового ТВ, разработали пошаговую инструкцию по дальнейшему использованию данного оборудования.

Инструкция наглядно показывает, как правильно пользоваться пультами от телевизора и приставки, включать и выключать оборудование, переключать каналы, регулировать уровень громкости. Опыт установки техники для приема цифрового сигнала показал, что такая памятка особенно необходима для пожилых граждан.

На сегодняшний день с заявкой на помощь волонтеров в подключении цифрового вещания обратились около 400 жителей Твери и 100 жителей области.

Всего в проекте задействовано более 1000 волонтёров. В регионе действует единый волонтёрский штаб, заявки от граждан на оказание помощи в подключении принимаются по единому телефону 8 (4822) 33-33-45. По вопросам, связанным с переходом на цифровое вещание, жители Тверской области могут обращаться с 9.00 до 18.00 в будние дни по этому номеру, а также в Единый информационный центр «Российской телевизионной и радиовещательной сети» по телефону 8-800-220-20-02круглосуточно. Актуальную информацию можно получить на сайте смотрицифру.рф.

Для жителей региона с низким уровнем дохода предусмотрена компенсация за оборудование для подключения цифрового телевидения, приобретённое в период с 1 сентября 2018 года до 30 июня 2019 года.

Вопрос перехода тверского региона на цифровое вещание обсуждался на встрече Президента России Владимира Путина с Губернатором Тверской области Игорем Руденей 4 декабря этого года.

«Важно, чтобы при этом не было излишней нагрузки на людей. И второе – чтобы никто не остался без вещания», — отметил Владимир Путин.

«Самое главное для нас – это обеспечить возможность перехода всем жителям Тверской области, вне зависимости от возраста и материального благополучия. Нами подготовлена программа по выплатам компенсаций гражданам по приобретаемым приставкам для цифрового телевидения», — сказал Игорь Руденя.

9 ноября на территории Верхневолжья состоялся запуск второго мультиплекса цифрового телевидения. Тверской регион первым в стране перешёл цифровое эфирное телерадиовещание в полном объёме. Жителям доступны в высоком качестве 20 телеканалов.

Пресс-служба Правительства Тверской области