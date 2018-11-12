Более 3,3 млрд рублей направят на проекты в ЖКХ Тверской области в рамках Адресной инвестиционной программы на 2019-2021 годы

Более 3,3 млрд рублей составит финансирование проектов Адресной инвестиционной программы Тверской области на2019-2021 годы в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Вопрос рассмотрен на заседании регионального Правительства, которое 11 декабря провел Губернатор Игорь Руденя.

Самый крупный блок этой части АИП – «Газовое хозяйство». В 2019 году запланирована газификация Черногубовского туберкулезного госпиталя, областного психоневрологического диспансера, отделений Калининской ЦРБ в с. Пушкино и с. Медное, офиса врача общей практики в с. Прямухино Кувшиновского района, детских домов в Осташкове и Калязине и других учреждений.

Кроме того, в программу вошли работы по прокладке внутри- и межпоселковых газовых сетей в Калининском районе, подготовке проектно-сметной документации газопровода Ржев – Нелидово и на закольцовку газовых сетей в поселке им. Крупской в Твери, что позволит провести газ в промзону «Боровлёво».

По программе ООО «Газпром межрегионгаз» «Газификация регионов РФ» предполагается строительство сетей в населенных пунктах Осташковского городского округа, Калязинского района, в Красном Холме, поселках Молоково, Жарковский. Среди объектов – газопроводы в Лихославльском, Конаковском, Рамешковском, Кимрском районах, Бежецке, Фирово. По программе «Развитие газификации в сельской местности» в АИП вошли газопроводы в Ржевском и Зубцовском районах.

Более 331 млн рублей направят на модернизацию объектов теплоэнергетического комплекса. Это четыре котельные в Нелидово, Бологое, Лихославльском районе, ЗАТО Озерный. В АИП по направлению «Жилищно-коммунальное хозяйство» также включены реконструкция очистных сооружений в Конаково и п. Радченко, строительство водопроводных сетей в Кимрском районе.

Всего на реализацию адресной инвестиционной программы Тверской области на 2019-2021 годы предусмотрено более 16 млрд рублей.

По сравнению с 2016 годом, финансирование АИП в текущем году выросло в 5,5 раза: с 894 млн рублей до более 4,8 млрд рублей. В 2019 году запланировано увеличение финансирования программы почти в 7 раз: в проекте на реализацию АИП заложено почти 6 млрд рублей.

«Адресная инвестиционная программа Тверской области является ключевым инструментом бюджетного инвестирования. В нее включены особо важные объекты, строительство которых обеспечивает решение задач в развитии экономики, инфраструктуры, социальной сферы региона. Необходимо вести постоянный мониторинг соблюдения сроков проведения и качества работ», – сказал Игорь Руденя.

Наибольший объем областных и федеральных вложений в 2019-2021 годах предусмотрен в здравоохранении (более 5,8 млрд рублей), жилищно-коммунальном хозяйстве (свыше 3,3 млрд рублей), образовании (почти 3 млрд рублей), туризме (более 1,3 млрд рублей), дорожном хозяйстве (свыше 1,2 млрд рублей). Более 1,3 млрд рублей направят на реализацию проектов в сферах физкультуры и спорта, культуры, охраны окружающей среды.

В проект программы, начиная с 2019 года, включено более 70 объектов. Это, в том числе строительство 3 школ, более 10 детских садов, детской областной клинической больницы, 4 спортивных центров и другие проекты.

Пресс-служба Правительства Тверской области